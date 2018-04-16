В нижегородском парк-отеле Кулибин проходит кастинг моделей

Совместно с крупнейшими модельными агентствами Европы: Urban, Tomorrow — Милан и City Models — Париж, World Fashion Channel дает возможность девушкам России воплотить свою мечту и стать моделью мирового уровня.

Участницей шоу может стать любая девушка в возрасте от 14 до 21 года и ростом от 174 см. Три девушки, успешно прошедшие кастинг, будут приглашены в Москву, где в течение недели будут жить жизнью настоящих топ-моделей. Победительницы будут принимать участие в фото— и видеосъемках, уроках дефиле, посетят лучшие салоны красоты, фитнес-центры и рестораны столицы, будут приглашены на закрытые мероприятия для VIP-гостей, познакомятся со звездами теле— и фэшн-индустрии и получат шанс подписать контракт с ведущими международными агентствами. Кроме Нижнего Новгорода кастинг проходит в городах: Казань, Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Владивосток, Москва.