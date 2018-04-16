Что происходит с женской психикой после родов

Послеродовая меланхолия — нормальное состояние, которому подвержены большинство женщин. Но случается, что за её маской прячутся более серьёзные и опасные психические расстройства. Как отличить, какие мысли и чувства нормальны для послеродового периода, а когда стоит бить тревогу?

Беременность — особый период в жизни любой женщины. В первую очередь — для её организма и психики. Общеизвестно, что беременным женщинам крайне не рекомендуется нервничать. Будущая мама нуждается в помощи и заботе, её постоянно оберегают, делятся советами и обязательно справляются о её самочувствии. После родов картина резко меняется. Вместо отдыха от пережитых родов женщине нужно срочно подстроиться под новый ритм жизни и, порой не жалея себя, ухаживать за младенцем. Сначала ей начинает казаться, что для близких в эти дни она просто перестаёт существовать: на первый план выходит новорожденный. Теперь окружающих, в том числе и самых близких, словно бы больше волнует состояние малыша, чем его мамы. Настроение женщины ухудшается, нарушается память, начинается бессонница. Мама быстро устаёт, не может сосредоточиться и ничего не успевает. Ей кажется, что она — плохая мать и может только навредить своему ребёнку. Не зря же он постоянно плачет. Может, лучше было бы, если бы его не было?..

Подавленность и плохое настроение в первые дни после родов — нормальное состояние, которому подвержены большинство женщин. Его называют послеродовой меланхолией и советуют просто пережить этот период. Но случается, что под маской меланхолии прячутся более серьёзные и опасные психические расстройства. Как отличить, какие мысли и чувства нормальны для послеродового периода, а когда стоит бить тревогу?

Различают три основных послеродовых расстройства разной степени тяжести.

1. Материнская меланхолия — состояние, вполне обычное для большинства женщин сразу после родов. Её начало приходится на 3-10 день после родов и обычно исчезает в течение следующих двух недель. По данным статистики, материнскую меланхолию испытывают до 80% всех рожениц. Проявляется она в виде скачущего настроения, тревожности, грусти, общей усталости и бессонницы. Точная причина материнской меланхолии неизвестна, но, в отличие от других постнатальных расстройств, подверженность ей почти не зависит от психо-социальных факторов. Ей подвержены женщины абсолютно разных социальных слоёв, культур и национальностей, поэтому врачи и исследователи склоняются к биологическим причинам её возникновения. Но, несмотря на это, есть категории женщин, которым нужно следить за развитием меланхолии внимательнее остальных. К ним относятся женщины, впервые переживающие беременность и роды, а так же склонные к депрессивным расстройствам. В этих группах особенно велик шанс развития меланхолии в послеродовую депрессию или психоз.

2. У 20% родивших женщин развивается послеродовая депрессия. В отличие от меланхолии и психоза, депрессия может развиваться скрытно в течение 3х недель после родов. Симптомы сходны с послеродовой меланхолией и психозом, но имеют более монотонный характер. К уже названным рассеянности, состоянии глубокой грусти, общей усталости и тревожности добавляются самоуничижительные высказывания, мысли концентрируются вокруг собственной никчёмности и бесполезности. Наблюдается чувствительность к холоду, сухость кожи, замедленное мышление, запоры и задержка жидкости. Часто встречается суицидальная настроенность.

Послеродовая депрессия имеет как биологическое, так и социальное происхождение. Биологически к ней больше склонны женщины с генетической предрасположенностью к депрессии. Женщины с послеродовой депрессией в анамнезе имеют 50% риск развития послеродовой депрессии при следующих беременностях. Также на развитие депрессии влияют низкий социоэкономический статус, изоляция от семьи и друзей, статус так называемой матери-одиночки. К группе риска относятся и женщины, психологически не подготовленные к изменению образа жизни и не находящие поддержки у окружающих. Ей же подвержены женщины, имевшие осложнения во время родов, разлученные с ребёнком сразу после рождения, а также прошедшие через кесарево сечение.

3. Послеродовой психоз — самое страшное расстройство для молодой мамы, способное причинить вред и ей, и новорожденному. Это состояние развивается в 1-2 случаях на 1000 родов и обычно «прорывается» к концу второй недели. Следующий пик развития заболевания приходится на 1-3 месяцы после родов.

Начало этого опасного состояния может быть принято за материнскую меланхолию, но если не придать ему значения и не принять соответствующие меры, последствия могут быть непоправимыми. У страдающих послеродовым психозом женщин наблюдается расстройство памяти, тревога, раздражительность — те же признаки, что и у постродовой меланхолии, поэтому многие страдающие этим недугом (или помогающие им родственники) не обращают на них никакого внимания. Сигналом приближающегося послеродового психоза будут симптомы эмоционального выгорания матери: дефицит эмпатии, безразличие, или лёгкая (по началу) агрессия по отношению к своему ребёнку. Усиливается бессонница, никак не связанная с уходом за новорожденным, порой не приносящая дискомфорта матери. Возможны слуховые галлюцинации и навязчивые мысли. Ещё одним признаком послеродового психоза будет изменчивость настроения от глубокой подавленности к эйфории и обратно, напоминающая биполярное расстройство. Светлые промежутки настроения могут дать ложные впечатления о выздоровлении. Женщина (и её близкие) могут посчитать, что болезнь отступила, и перестать уделять внимание её психическому состоянию. Важно помнить, что убийство ребёнка матерью, страдавшей послеродовым психозом, составляет 4% всех смертей новорожденных. При этом 50% убитых младенцев погибли уже после исчезновения у матери острой симптоматики психоза, то есть когда окружающим казалось, что женщина уже пришла в норму. Чаще всего запущенный послеродовой психоз переходит в стадию глубокой депрессии, напоминает манию и потому считается особым вариантом биполярного аффективного расстройства. Лишь иногда психоз может пройти сам, в большинстве случаев необходима работа со специалистом.

Почему это происходит.

Резкая смена свойственного беременности состояния эйфории на подавленность объясняется общей послеродовой перестройкой организма и его возвращением в привычное состояние. Его естественный гормональный фон и гормональный фон во время беременности сильно отличаются друг от друга, поэтому организму необходимо время, чтобы «настроить» необходимые для правильной работы условия. Перепады настроения после родов имеют ту же природу, что и плаксивость женщины в самом начале беременности: система просто приспосабливается к новым условиям. После родов резко сокращается выработка прогестерона — гормона беременности — и эстрогена, и к этому организму тоже нужно привыкнуть. Шансы развития меланхолии в депрессию или психоз зависят от биологической предрасположенности женщины к психическим расстройствам, а также от окружающей её обстановки и психологической готовности к статусу матери.

Как этого избежать.

Первые месяцы материнства — самые важные и самые сложные для матери, какой бы по счёту ни была её беременность. В течение нескольких месяцев после родов необходимо постоянно отслеживать не только физическое, но и психическое состояние женщины. Низкий эмоциональный интеллект и плохая информированность населения приводят к тому, что все изменения настроения молодой мамы сводятся к обвинению её в слабости и эгоизме, чем только усиливают вероятность развития меланхолии в психоз и депрессию, прибавляя женщине, которой и так несладко, новых причин для переживаний. Теперь её гложут не только свойственные такому состоянию мысли, но и убеждения в своей «неготовности» к роли матери. Окружающим её людям важно присматриваться к её поведению, быть внимательными к изменениям её настроения, и бить тревогу, когда меланхоличное состояние затягивается на длительный срок.

Прекрасно, когда в семье царит обстановка всепонимания и принятия. Но если такой роскоши в доме не наблюдается, заботу о себе придётся взять в руки самой маме, причём чем раньше, тем лучше. Ещё во время беременности ей стоит делиться информацией с близкими, объяснять происходящие с ней изменения, готовить их к тому, что может произойти после родов и указать, на что им стоит обращать больше внимания.

К счастью, с развитием интернета информация о том, как протекает беременность, становится доступна всё более широкому кругу лиц. Но многие люди просто не знают, что в послеродовой период все капризы и слезы новоявленной матери — не прихоть и не желание привлечь к себе внимание. Женщина и сама, может, была бы рада вести себя иначе, контролировать свои мысли и эмоции, но не может этого сделать. Именно в этот период ей очень важно знать, что она — не одна, её любят и поддерживают независимо от того, насколько стойко она выдерживает все трудности жизни с младенцем. Даже час отдыха, который мама сможет потратить на себя, могут значительно облегчить нагрузку на её психику. А при первых тревожных звоночках стоит всё-таки обратиться к специалисту.

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