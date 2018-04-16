Авиадебоширки напились водки и поразбивали друг другу носы

Три пьяные девушки устроили драку во время рейса Гатвик-Тенерифе, выполнявшегося авиакомпанией-лоукостером EasyJet . Об этом сообщает The Sun.

Очевидцы засняли на видео, как члены экипажа разнимают дерущихся и хватающих друг друга за волосы авиадебоширок.

«Никто не ожидал, что это произойдет. Они явно были подругами, сидели, распивали водку Grey Goose и обнимались. Но через минуту они начали орать. Девушки спорили и оскорбляли друг друга матерными словами. Другие пассажиры пожаловались экипажу, и стюардесса забрала у них водку. После этого брюнетка набросилась на блондинку с криком и начала выдирать ей волосы. Мы перепугались, что кто-то может серьезно пострадать», — рассказала пассажирка Энджи Диллоуэй.

В результате драки одной из девушек разбили лицо.

Представители авиакомпании сообщили, что в аэропорту Тенерифе пьяных дебоширок ожидала полиция.

В марте на борту самолета авиакомпании British Airways пьяная бизнесвумен облила стюардессу напитком и попыталась подставить ей подножку, когда та отказалась принести еще алкоголя. 45-летняя женщина объяснила свое состояние недавним разрывом с девушкой, которая теперь пытается отсудить долю в их доме стоимостью около двух миллионов долларов.