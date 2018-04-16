Ещё
Больница им. Кончаловского проведет День открытых дверей для доноров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Больница им. Кончаловского проведет День открытых дверей для доноров 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В субботу, 21 апреля, все, кто по состоянию здоровья может сдавать кровь, приглашаются в отделение трансфузиологии больницы им. Кончаловского (Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, вход со стороны приемного отделения). Доноров будут принимать с 9.00 до 12.00.
Акция «Донорская суббота» приурочена к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля.
В обычном режиме отделение трансфузиологии принимает доноров исключительно по будням, с выдачей справок на место учебы или работы с освобождением на один день — в день сдачи крови либо в любой день в течение года со сдачи. День открытых дверей, который больница проведет в субботу, — отличная возможность для занятых по будням сделать это.
Распространено мнение, что кровь с распространенной группой и резус-фактором сдавать нет необходимости. На самом деле, такая кровь нужна всегда именно потому, что ею обладает большинство людей. Только регулярное донорство может обеспечить постоянный запас компонентов крови.
Организаторы мероприятия напоминают, что на сайте ГКБ им. Кончаловского действует донорский светофор, благодаря которому можно узнать, запасы какой крови нуждаются в пополнении больше всего. В разделе Служба крови также размещена подробная информация о противопоказаниях, о том, кто может стать донором, как подготовиться и т. д.
Если решите стать донором, не забудьте взять с собой паспорт.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Бриллиантовая пара – супруги Лев и Елена Голубевы Пришли на выборы всей семьей!
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте3
Квитко озадачила фанатов своим бюстом136
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Диброву перестали узнавать люди5
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение