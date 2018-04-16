Больница им. Кончаловского проведет День открытых дверей для доноров

В субботу, 21 апреля, все, кто по состоянию здоровья может сдавать кровь, приглашаются в отделение трансфузиологии больницы им. Кончаловского (Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, вход со стороны приемного отделения). Доноров будут принимать с 9.00 до 12.00.

Акция «Донорская суббота» приурочена к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля.

В обычном режиме отделение трансфузиологии принимает доноров исключительно по будням, с выдачей справок на место учебы или работы с освобождением на один день — в день сдачи крови либо в любой день в течение года со сдачи. День открытых дверей, который больница проведет в субботу, — отличная возможность для занятых по будням сделать это.

Распространено мнение, что кровь с распространенной группой и резус-фактором сдавать нет необходимости. На самом деле, такая кровь нужна всегда именно потому, что ею обладает большинство людей. Только регулярное донорство может обеспечить постоянный запас компонентов крови.

Организаторы мероприятия напоминают, что на сайте ГКБ им. Кончаловского действует донорский светофор, благодаря которому можно узнать, запасы какой крови нуждаются в пополнении больше всего. В разделе Служба крови также размещена подробная информация о противопоказаниях, о том, кто может стать донором, как подготовиться и т. д.

Если решите стать донором, не забудьте взять с собой паспорт.