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«На дворе не 2005-й»: Бритни Спирс советуют забыть про откровенные наряды
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«На дворе не 2005-й»: Бритни Спирс советуют забыть про откровенные наряды 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Бритни Спирс никак не может перерасти свою юношескую славу и стиль, постоянно используя одни и те же образы. Но если в возрасте 20 лет ей шли облегающие и откровенные наряды, то сейчас поклонники просят забыть о них 36-летнюю артистку.
В Лос-Анджелесе прошло вручение премии американского сообщества сексуальных меньшинств GLAAD Media Awards, которая проводится с 1990 года. Награды получают те, кто оказывает большую поддержку ЛГБТ-сообществу. Среди лауреатов в этом году оказалась и певица Бритни Спирс.
Прийти на красную дорожку Бритни решила в откровенном платье от доминиканского кутюрье Giannina Azar, которое было усыпано стразами и отличалось экстремально короткой длиной. Певице показалось мало обнажающих тело вырезок на платье, она выбрала наряд на пару размеров меньше ее размера и практически обтянула себя.
В сети в недоумении от наряда знаменитости. Благодаря стараниям, Бритни привлекла внимание к своему телу. И хотя она и может похвастаться результатами занятий спортом, но она выглядят, по мнению интернет-пользователей, крайне непривлекательно. «Бритни как будто на стероидах сидит» «Я люблю Бритни, но ей надо понять, что на дворе не 2005, и ее тело и лицо не как в 2005, она уже взрослая..» «Почему они не смотрят в зеркало перед выходом..» «Бритни похожа на кентавра» «Какая премия, такой и вид» «А что с Бритни? Она стала похожа на мужика» «Бритни скоро совсем догонит Мэрашечку»
Бритни Спирс всегда была экстравагантная и часто эпатировала публику, но пришло время придумать новые приемы, а не постоянно прибегать к обнажению.
Популярная певица Бритни Спирс в последнее время радует своими успехами. Она вернулась на сцену, заметно похудела и снимается для рекламы. Но одна из последних фотосессий для Kenzo оставила поклонников 36-летней артистки разочарованными — ведь они увидели на снимках много ретуши, в результате чего звезду стало просто не узнать. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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