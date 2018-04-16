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Зачем на самом деле русские стучат по дереву
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Зачем на самом деле русские стучат по дереву 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Нашему народу свойственно использовать разные народные приметы для того чтобы уберечь себя от сглаза, дурных мыслей, неприятностей. Одной из таких примет является троекратный стук по дереву.
Три раза по дереву
Корни этой приметы уходят в дохристианскую эпоху, когда для того чтобы не навлечь на себя беду чрезмерным хвастовством, необходимо было дотронуться до дерева. В дохристианское время считалось, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. Стук по дереву использовался для того, чтобы приглушить свой голос, если человек вдруг перехвастался.
Современная традиция стучать три раза по дереву, уже относится к христианскому времени (дерево ассоциировалось с крестом Иисуса Христа). При этом стучать лучше всего именно по дубу, так как это дерево считается божественным. Сейчас мы используем этот ритуал, чтобы уберечь себя от сглаза, неприятностей, помня о том, что стучать по деревянному столу и осине нельзя.
Кто сидит на левом плече?
Другая не менее интересная примета, сохранившаяся до наших дней — плевок через левое плечо. Согласно с народными убеждениями у каждого из нас с правой стороны сопровождает ангел — хранитель, а с левой — черт, который постоянно искушает, толкает на грех. Слюна является биологической жидкостью, часто применимой в магии, именно поэтому с помощью такого ритуала человек избавлялся от дурных мыслей, усиливал добрые последствия предстоящих событий.
Чтобы намеренное дело сбылось обязательно стоит трижды плюнуть через левое плечо. Левая сторона также ассоциируется с неправдой, поэтому сплевывая на левое плечо, мы очищаем себя от присутствия злых сил, плюем в нечистого.
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