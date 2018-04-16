Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне показали нежные чувства на публике: фото

В тот день на актере было худи с капюшоном и бейсболка, однако остаться неузнанным ему не удалось как, впрочем, и его подружке. Папарацци подкараулили парочку и сделали несколько снимков, которые разлетелись в Сети. На одном из кадров модель кормит Лео пиццей, хотя тот, по слухам, сел на диету ради новой роли. Видимо, с такой заботливой женщиной актеру так и не удастся скинуть лишние килограммы

К слову, в начале года Лео вместе со своей молоденькой подружкой отдохнули в Аспене. Влюбленные попали в объектив фотографа, когда они возвращались домой на частном самолете. Помимо Камилы и Лео в самолете также находился Тоби Магуайр и несколько друзей Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне