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Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне показали нежные чувства на публике: фото
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Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне показали нежные чувства на публике: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
В минувшие выходные голливудские звезды зажгли на фестивале «Коачелла», который проходил в течение трех дней. Что только не произошло на площадке: The Weeknd поцеловался с Беллой Хадид, Джастин Бибер подрался с каким-то неизвестным мужчиной, а Леонардо Ди Каприо не выпускал из своих объятий молоденькую Камилу Морроне.
В тот день на актере было худи с капюшоном и бейсболка, однако остаться неузнанным ему не удалось как, впрочем, и его подружке. Папарацци подкараулили парочку и сделали несколько снимков, которые разлетелись в Сети. На одном из кадров модель кормит Лео пиццей, хотя тот, по слухам, сел на диету ради новой роли. Видимо, с такой заботливой женщиной актеру так и не удастся скинуть лишние килограммы
К слову, в начале года Лео вместе со своей молоденькой подружкой отдохнули в Аспене. Влюбленные попали в объектив фотографа, когда они возвращались домой на частном самолете. Помимо Камилы и Лео в самолете также находился Тоби Магуайр и несколько друзей Ди Каприо.
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
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