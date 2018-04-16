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«Я восемь лет играла в Lineage 2». За титул самой сексуальной девушки страны поборются еще две пермячки
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«Я восемь лет играла в Lineage 2». За титул самой сексуальной девушки страны поборются еще две пермячки 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Журнал Maxim проводит свой ежегодный конкурс Miss Maxim, чтобы определить, кто самая красивая и сексуальная девушка страны. Правила просты: чтобы принять участие, девушкам старше 18 лет нужно лишь выложить в Instagram или «Вконтакте» свое фото с хештегом #missmaxim2018russia. Также просты правила и для желающий проголосовать: нужно лишь авторизоваться на сайте с помощью одной из социальных сетей, а затем из выбирать в предлагаемых парах девушек ту, что кажется более сексуальной. Чем больше голосов, тем выше участница в рейтинге. Ранее мы уже рассказывали (и показывали!) вам двух участниц из Перми Дженнифер Милавских и Алину Горохову, а теперь к ним присоединились еще две соперницы-пермячки Елена Малинская и Дарина Бреннер.
Публикация от Darni (@darni_brening) 13 Ноя 2017 в 5:58 PST  Публикация от Darni (@darni_brening) 13 Ноя 2017 в 5:05 PST  59.ru связался с Дариной, чтобы узнать о ней побольше. — Мой отец всегда мечтал о сыне, а появилась я, так что большинство моих увлечений были мужскими. Отец учил меня вязать узлы и стрелять из оружия. А старший брат подсадил на компьютерные игры: я восемь лет играла в ла2 (игра Lineage 2 — прим. автора) параллельно со спортивным туризмом, вдребезги ломая стереотип о том, что в онлайн-игры играют только прыщавые задроты. Еще я занималась моделингом, карате и бальными танцами. А в Пермь я переехала из Ростова-на-Дону, поступив в фармакадемию, — рассказала 59.ru Дарина. — О конкурсе мне сказала лучшая подруга, живущая в Екатеринбурге. Просто кинула на него ссылку, а я решила поучаствовать. Ведь листая ленту в социальных сетях, я вижу одну пошлость и разврат. Моя страница отображает немного другое. Я одета и могу показать природную красоту девушки, не оголяясь. Кстати, я и сейчас часто играю в Xbox или PlayStation в Мортал Комбат, а парней бесит, что девушка их обыгрывает. Этот этап продлится до 18 мая. По результатам читательского голосования будет сформирована сотня самых сексуальных. Их пригласят в редакцию журнала Maxim на фотосессию, по итогам которой и выберут победительницу.
Публикация от Елена Малинская (@bambi_moon_) 26 Фев 2018 в 2:19 PST  Также читайте наше интервью с пермской моделью Александрой Ляшковой, ставшей лучшей на конкурсе красоты в Индии.
59.ru: последние новости
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Женский форум
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