Как изготовить и установить мебель-трансформер

Фото: Sellex

Прогнозы фантастов, касающиеся технического и социального прогресса человечества, сбываются далеко не всегда. А значит, жилище будущего необязательно должно напоминать каморку Корбена Далласа из «Пятого элемента». Однако популярность «исчезающих» шкафов и кроватей растёт, причём нередко ими обзаводятся владельцы довольно больших квартир, желающие спрятать громоздкие кровати и системы для хранения вещей.

Фото: Sellex

При сборке «невидимых» предметов обстановки обычно комбинируют изделия, заказанные в столярных мастерских (мебельные модули, оснащённые механизмами, ящики, короба, разнообразные «полуфабрикаты»), и конструкции, возведённые строительным способом. Монтаж последних необходимо осуществить на этапе ремонта, иначе не удастся качественно выполнить маскировку. При этом основных вариантов скрытого размещения мебели два — в стенной нише и внутри пустотелого каркасного подиума.

Трансформируемая мебель

Преимущества

Недостатки

Занимает намного меньше места, чем традиционные предметы обстановки, а в некоторых случаях вообще не съедает полезной площади.

Обходится значительно дороже серийных заводских изделий.

Предоставляет возможности для реализации необычных планировочных и дизайнерских решений.

Процесс складывания и раскладывания занимает некоторое время и требует пусть небольших, но физических усилий.

Функциональные части изготавливаются по индивидуальному проекту в соответствии с пожеланиями клиента, который может выбрать материал, размеры и другие параметры конструкции.

Монтаж могут осуществлять только квалифицированные мастера, причём требуется участие строителей.

Подиум-трансформер

Подвижные части этой конструкции (ящики для вещей или основу выкатной кровати) выполняют по чертежам дизайнера в столярном цеху и доставляют на объект готовыми либо в виде комплекта деталей и крепежа. При этом используют традиционные мебельные материалы — ламинированные ДСП и ДВП, клеёные щиты из дерева хвойных пород и фанеру.

Чем меньше зазоры по бокам выдвижных частей подиума, тем эстетичнее он выглядит. Фото: «Подиум-ателье»

Выдвижные ящики, даже больших габаритов, имеет смысл установить на мебельные роликовые направляющие. Выкатную кровать оснащают обычными колёсиками с опорой на пол (специальной фурнитуры для подобных конструкций пока нет в продаже).

Каркас подиума нередко собирают из стальных труб прямоугольного сечения со стенками толщиной 1,5–3 мм (в зависимости от величины пролётов). Для крепления одинаково хорошо подойдут электросварка или болты с гайками, а вот использовать шурупы-саморезы нежелательно: такие связи довольно быстро разбалтываются. Преимущество металлической основы перед деревянной — в большей жёсткости и геометрической стабильности. Но, чтобы смонтировать покрытие и обшить торцевую часть, к стальным профилям всё равно придётся привинтить бруски.

Кроме того, так проще обеспечить отсутствие люфтов и перекосов при выкатывании и зака-тывании коробов. В качестве боковых направляющих кровати можно использовать бруски с врезанными в них роликами. Фото: «Подиум-ателье»

Направляющие для ящиков бывают длиной до 600 мм и выдер-живают нагрузку до 50 кг на пару. Особенно удобны современные изделия с доводчиками. Фото: Firmax

Достаточно прочный и надёжный каркас можно собрать из клеёных брусков и досок. Однако учтите, что при неправильном выборе шага и сечения несущих элементов подиум может скрипеть и «играть». Например, чтобы перекрыть пролёт величиной 200 см, потребуются бруски сечением 50 × 100 мм, уложенные на ребро с шагом 40–50 см (то есть несущая часть настила получится на 30–50 мм толще, чем при использовании металла).

Избавиться от гулкости каркасного подиума поможет демпфирующая прослойка в конструкции покрытия. Её выполняют из листов пробкового агломерата, пористой резины, пенополиэтилена или иного похожего по свойствам материала.

Кровать Мерфи

Механизм подъёмной кровати обладает большим ресурсом и не нуждается в частом обслуживании и регулировке. Газовые пружины создают равномерное усилие, и в конце цикла закрывания ложе поднимается практически без вашей помощи. Фото: «Техноформ»

Откидная кровать, или кровать Мерфи — по имени изобретателя, может быть частью мебельного модуля (наиболее популярный вариант — шкаф-кровать), который устанавливают вплотную к стене. Однако скрытый монтаж предполагает устройство в стене ниши глубиной 400–600 мм; чаще всего для этого возводят зигзагообразную перегородку.

Короб откидной кровати можно изготовить из ДСП или мебельных щитов с сото­вым заполнением; однако во втором случае необходимо предусмотреть закладные бруски в месте крепления механизма. Фото: Queen Wallbeds

У откидного ложа есть две складные опоры на пол, а с противоположного конца оно шарнирно крепится к вертикально установленному коробу. Есть модели и без короба — на напольной станине, но в нашей стране они большая редкость.

Легко поднимать и опускать основание с матрасом помогает уравновешивающий механизм из двух газовых пружин (в старых моделях использовались обычные витые пружины растяжения). Для каждой кровати пружины должны подбираться индивидуально — в зависимости от массы основы и матраса.

Для конструкции отлично подойдёт реечное основание со стальной рамой. Фото: Queen Wallbeds

В поднятом положении кровать удерживается с помощью защёлки и/или за счёт смещения центра тяжести к стене относительно оси поворота (предпочтителен комбинированный вариант).

Помимо механизма подъёма и фиксации заказчику следует обратить внимание на систему подвеса ложа в коробе (так называемая поворотная опора). Лучший подвес — на шарикоподшипниках. Он обеспечит бесшумность поворота, а также отсутствие люфтов.

Откидную кровать иногда блокируют с диваном, что позволяет днём превращать спальню в гостиную. Фото: Expand Feurtiture

При установке короб откидной кровати необходимо надёжно зафиксировать, ведь механизм создаёт значительное усилие на отрыв от стены (до 150 кг).

Конструкцию нельзя крепить к перегородке из гипсокартона, а также кладочной толщиной менее 150 мм. В подобных случаях требуется установить стойки из брусьев или стальных труб и привинтить их к верхнему и нижнему перекрытиям.

После того как короб установлен, днище подъёмной основы под матрас обшивают гипсоволокнистыми листами, фанерой или ДСП, а затем оклеивают обоями либо окрашивают под цвет стен; таким же образом оформляют и «антресольную» часть над кроватью.

Мебель с мотором

Сегодня почти любые трансформируемые предметы обстановки можно оснастить электроприводом. Автоматизация не просто обеспечивает повышенный уровень комфорта — в некоторых случаях без неё просто не обойтись. Скажем, уже довольно давно у дизайнеров появилась идея спрятать кровать в потолочную нишу (последняя создаётся с помощью гипсокартонной конструкции). Но вряд ли вы согласитесь поднимать тяжёлый короб с матрасом на высоту около 2,5 м ручной лебёдкой.

В мебельных приводах используются серийные моторы и редукторы, однако проектируют механизм индивидуально, а многие его элементы приходится изготавливать вручную (этим занимаются как частные умельцы, так и небольшие компании). Поэтому их цена очень высока, а надёжность и уровень безопасности целиком зависят от квалификации конкретного инженера и мастера.

Подшипники качения в шарнирах обеспечивают лёгкое и бесшумное движение поворотной секции. Как правило, кронштейны крепят верхнему и нижнему перекрытиям. Фото: Behemoth

Гардеробная

Сравнительно недавно отряд мебельных трансформеров пополнился компактными гардеробными. Такая гардеробная состоит из двух секций — стацио­нарной и поворотной — и в сложенном виде сливается со стеной (если встроена в нишу) либо выглядит как выступ стены.

Внутреннее пространство гардеробной-трансформера организуется с использованием системы лёгких и эстетичных сетчатых полок, которые можно установить на разной высоте. Фото: Behemoth

В основе конструкции — жёсткий пространственный скелет из стальных труб прямоугольного сечения, который сохраняет геометрическую стабильность при нагрузке до 300 кг. Поворотная секция подвешивается на двух кронштейнах (никаких колёс и дополнительных опор, способных повредить напольное покрытие, ей не требуется) и распахивается на 90° наподобие двери.

А поворот секции открывает доступ к хорошо организованной системе хранения — полкам, ящикам и вешалам. Фото: Владимир Григорьев /Burda Media

За плавность хода торможения отвечают кронштейны с подшипниками, а также система газовых пружин и блоков амортизации и фиксации. Система может быть смонтирована даже в комнате с натяжными и подвесными потолками.

В закрытом положении гардеробная ничем не обнаруживает себя, на её стену можно повесить картину или зеркало. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

После сборки и регулировки механизма каркас обшивают гипсокартонными или стекломагнезитовыми листами, которые отделывают так же, как стены (покрас­ку внутренней стороны осуществляют до крепления листов); кроме того, возможна отделка MDF или оргстеклом. В завершение монтируют карнизы и плинтусы.