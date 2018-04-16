3 совета, как побороть прокрастинацию

Скорее всего, вы проводите на работе гораздо больше времени, чем на самом деле работаете. Очень много времени вы тратите на «фальшивую» работу. Вы понимаете, о чем идет речь: вы сидите за столом, но не выполняете никаких задач. Вы просто рандомно что-то ищите в гугле или чистите почту.

Конечно, нельзя сказать, что эти дела полностью бесполезны, но согласитесь: есть работа важнее. Вы занимаетесь ими куда чаще, чем следует — то есть, вы просто прокрастинируете.

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Наш мозг не может концентрироваться на чем-то долгое время. Иногда ему нужно передохнуть. Когда вы замечаете, что начали заниматься «фальшивыми» делами, встаньте и пройдитесь. Если вам станет лучше, делайте это чаще. Тем не менее, зачастую нужен более четкий план, как перестать прокрастинировать. Вот несколько советов, как максимизировать продуктивность.

1. Практикуйте навык

Вместо того чтобы прокрастинировать, начните совершенствовать навыки, которые вам нужны для профессии. Смотрите образовательные видео. Даже десять или пятнадцать минут в день, потраченные на отработку нового навыка, могут помочь вам в будущем. (Что бы вы ни делали, не заставляйте себя снова приступать к заданию, от которого пытались увильнуть. Это не поможет).

2. Держите при себе книгу

Одна из причин, почему ваш мозг заставляет вас заниматься «фальшивыми» делами, заключается в том, что он жаждет перейти на более пассивную задачу, требующую меньшей концентрации. Чтение — золотая середина между удалением электронных писем и составлением оригинальной презентации или статистическим анализом. Поэтому всегда держите при себе книгу. Попросите коллег или друзей поделиться с вами своими любимыми произведениями. Если вы вдруг осознаете, что занимаетесь бессмысленными делами, сделайте перерыв и почитайте.

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Если вам неловко читать книгу в рабочее время, заведите блог и начните туда писать. Психологи считают, что заметки или краткие сочинения помогут вам лучше освоить прочитанное.

3. Откладывайте приятные дела на потом

Некоторые вещи, которыми вы занимаетесь на работе, нравятся вам больше. Найдите такие задачи и отложите их на будущее. Когда вы почувствуете, что теряете концентрацию, начните их выполнять. Тратьте непродуктивное время на то, что вам нравится. Менее приятной и более сложной работой лучше заниматься тогда, когда вы сфокусированы и мотивированы.

Другими словами, заранее планируйте прокрастинировать. Этого ведь все равно не избежать. Отложите на будущее список интересных и приятных задач и выполняйте их, когда вам лениво. Так к вам быстрее вернутся концентрация и мотивация, требуемые для важной работы.

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