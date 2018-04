Живой Кен решил стать Барби

Миллиардер Родриго Алвес, известный своей внешностью Кена, снова решил привлечь к себе внимание. Он заявил, что сменит пол, так как всегда мечтал стать копией куклы Барби. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Алвес надел

мини-юбку, туфли на каблуках, сделал макияж и отправился в таком виде на вечеринку.

Мне нравится бывать

кем-то, кроме Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу

куда-то в обычном виде. В этот раз чувствовал себя прекрасно в таком облике

Однако отец

34-летнего

фрика его стремления не разделил и пообещал лишить сына наследства, если тот снова появится на публике в женской одежде.

«With

hard-work, honesty and determination you can achieve great things in life " #rodrigoalves http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/

article-5362127

/Rodrigo-Alves-signs-movie—

deal-Warner-Bros

#dailymail #marbella #spain #lifestyle #moda #beleza #fashion #jetsetter #rkoi

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)

7 Фев 2018 в 9:24 PST Сейчас Родриго отдыхает в Марбелье и пока не дал официального ответа по этому поводу. Однако, на последних фотографиях он одет уже в мужскую одежду, а скандальную публикацию в женском образе Алвес удалил. Возможно, угрозы отца

все-таки

работают.

From #moscow to #saopaulo with few hours rest and good #makeup I m ready to be live on national #Brazilian tv #homecoming #brazil #redetv #rodrigoalves #kenhumano #kendoll #fashion #lifestyle #plasticsurgery Hair and make up by @Johnnylazz

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)

20 Мар 2018 в 8:15 PDT За всю свою жизнь Родриго Алвес сделал множество пластических операций и потратил более 500 000 фунтов стерлингов, чтобы стать обладателем идеальных черт лица. Мужчина не скрывает, что ему нравится носить парики и делать себе макияж. Он добавил, что в детстве играл с куклами Бабри и любил носить бабушкины платья.