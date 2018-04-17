Живой Кен решил стать Барби 

Миллиардер Родриго Алвес, известный своей внешностью Кена, снова решил привлечь к себе внимание. Он заявил, что сменит пол, так как всегда мечтал стать копией куклы Барби. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Алвес надел
мини-юбку, туфли на каблуках, сделал макияж и отправился в таком виде на вечеринку.
Мне нравится бывать
кем-то, кроме Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу
куда-то в обычном виде. В этот раз чувствовал себя прекрасно в таком облике
Однако отец
34-летнего
фрика его стремления не разделил и пообещал лишить сына наследства, если тот снова появится на публике в женской одежде.
«With
hard-work, honesty and determination you can achieve great things in life " #rodrigoalves http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/
article-5362127
/Rodrigo-Alves-signs-movie—
deal-Warner-Bros
#dailymail #marbella #spain #lifestyle #moda #beleza #fashion #jetsetter #rkoi
Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)
7 Фев 2018 в 9:24 PST Сейчас Родриго отдыхает в Марбелье и пока не дал официального ответа по этому поводу. Однако, на последних фотографиях он одет уже в мужскую одежду, а скандальную публикацию в женском образе Алвес удалил. Возможно, угрозы отца
все-таки
работают.
From #moscow to #saopaulo with few hours rest and good #makeup I m ready to be live on national #Brazilian tv #homecoming #brazil #redetv #rodrigoalves #kenhumano #kendoll #fashion #lifestyle #plasticsurgery Hair and make up by @Johnnylazz
Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)
20 Мар 2018 в 8:15 PDT За всю свою жизнь Родриго Алвес сделал множество пластических операций и потратил более 500 000 фунтов стерлингов, чтобы стать обладателем идеальных черт лица. Мужчина не скрывает, что ему нравится носить парики и делать себе макияж. Он добавил, что в детстве играл с куклами Бабри и любил носить бабушкины платья.
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, накачавший свои бицепсы синтольной смесью, продолжает экспериментировать с внешностью. Сейчас в его аккаунтах представлены фотографии, на которых он превратился в девушку‐блондинку.