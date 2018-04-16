Уличное освещение начали восстанавливать в сквере Котельников

В Сквере дружбы народов, расположенном в микрорайоне Белая Дача Котельников между домами №19, 20, 21 и 22, эксплуатирующая организация приступила к работам по восстановлению уличного освещения. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

В рамках месячника по благоустройству в сквере микрорайона Белая Дача началось восстановление уличного освещения. Работы выполняют специалисты «ЭК Солид». На данном участке расположено 40 декоративных светильников, из них на данный момент не функционирует порядка 80%. Восстановительные работы планируется завершить 20 апреля

— Ирина Польникова.

Она добавила, что на месте работают электромонтажники и сантехники. Замене подлежит электрооборудование внутри светильников, ламп, некоторых механизмов, а также перемонтаж части проводки.

В свою очередь, сантехники стараются подключить фонтан. Закуплено насосное оборудование, которое будет монтироваться, и, соответственно, восстанавливаться подача воды

— Ирина Польникова.

Ранее в городском округе по поручению Ирины Польниковой прошло выездное совещание под руководством заместителя главы администрации Андрея Булгакова. В ходе инспекционной поездке и проверки состояния сквера приняли решение провести восстановительные работы уличного освещения в рамках месячника по благоустройству.