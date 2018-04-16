Шепелев показал повзрослевшего сына Фриске

Неделю назад сыну Жанны Фриске Дмитрия Шепелева исполнилось пять лет. В недавнем интервью Teleprogramma.pro телеведущий рассказывал, что не старается вырастить из наследника гения, но делает все, чтобы он всесторонне развивался и ко многому проявлял интерес. Шепелев даже ведет дневник, куда записывает разговоры с малышом. Оказалось, что Платон цитирует скандально психолога Михаила Лабковского и делает свои умозаключения.

Минувшие выходные телеведущий провел с сыном в одном из столичных музеев. На днях Дмитрий опубликовал новое фото наследника, на котором мальчик запечатлен стоя спиной к камере. Он увлеченно играл в советские игровые автоматы. Видно было, что у Платона отрасли волосы и теперь он носит удлиненную стрижку. Также поклонники отметили, что наследник Фриске заметно подрос. По всей видимости, ему понравилось проводить время в музее.

Платон в музее / фото: instagram.com/dmitryshepelev/ stories

Шепелев не скрывает, что с появлением в его жизни сына, ему приходится часто менять свои планы. Так уже не раз Платон заболевал чуть ли не в день отлета, и поездки приходилось отменять. Мальчик живет вместе с отцом, поэтому практически не видится со своими бабушкой и дедушкой. Родители известной певицы не раз заявляли, что телеведущий препятствует и общению с внуком, но Дмитрий эту информацию не комментирует.