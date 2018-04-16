Снявшийся в порно поп из «Дома-2» добрался до Малахова

Жертва блудливого экс-священника Вальтера Соломенцева из «Дома-2» Олеся Лисовская пришла к Андрею Махахову просить защиты. В студии «Прямого эфира» девушке пришлось встретится с обидчиком лицом к лицу.

Олеся сообщила телезрителям, что ей грозит серьезная опасность. Экс-возлюбленный избил ее, опубликовал совместные интимные фото в соцсетях, пытался выбросить с восьмого этажа и угрожал расправой. «Звонил моим родителям и говорил, что перережет мне горло, он разрезал все мои вещи, уничтожил мой компьютер с моим творчеством, фильмами, сжег мои дипломы, туфли, у меня больше ничего нет, кроме вот этих джинсов», — поведала Лисовская.

По словам барышни, ей пришлось бежать из их съемной квартиры в Санкт-Петербурге. Прихватив только паспорт, она отправилась к родителям. «Он хочет быть со мной, он хочет меня вернуть и то, что он опубликовал мои фотографии, он хотел показать, что ни один мужчина на меня теперь не посмотрит посте такого», — объяснила Лисовская поступок Соломенцева.

В студии появилась бывшая супруга одиозной звезды «Дома-2» Галина. Она вот-вот родит ему третьего ребенка. «Вальтер наткнулся на такую же манипуляторшу как и он сам, у них борьба психологическая, они все врут, он врала о том, что он мне помогает, что она была свидетелем», — рассказала экс-супруга священника. Женщина рассказала, что Вальтер вернулся домой и они выбирают имя для следующего малыша, но в их отношениях не все гладко, она терпит его ради детей.

Из-за кулис вышел сам Соломенцев, он извинился перед обеими женщинами. Попросил прощения у Олеси за то, что поднял на нее руку и уничтожил все ее вещи. Покаялся перед Галиной: он признался, что его прошлые обвинения в сторону бывшей супруги — это клевета. Также он уверил гостей телестудии, что сходит с ума от любви к Лисовской.

Неожиданно на съемочную площадку ворвался Вячеслав Санников — юрист, друг Олеси. Он напал на Вальтера с кулаками. Началась потасовка, разгоряченных мужчин с трудом разняли. Чуть-чуть успокоившись Санников, предоставил гостям студии запись телефонного разговора с Соломеннцевым, в котором бывший священник на прямую говорил, что убьет Лисовскую, если та не вернется.

Защитить Галину пришел журналист Антон Беккужев, он заявил, что Вальтер лечился в психиатрической клинике и ему необходимо туда вернуться. «Он пришел в полицию, с поличным, заявил, что изнасиловал Олесю, полиция отправила его в психушку, потому что Вальтер был неадекватным, его выпустили оттуда через несколько дней», — поведал Беккужев. Соломеннцев опроверг эту информацию.

Далее вышла Марина Лопухина, она заявила, то встречалась с экс-попом целый год. «Я была прихожанкой в том храме, в котором он трудился священником. Он бегал по территории храма с несчастным видом, жаловался, что у него сумасшедшая жена. Которая бросается на него и избивает». По словам женщины у них завязались отношения, он сделал предложение руки и сердца и пропал.

В завершении встречи Вальтер рассказал о браке с Галиной. Он заявил, что не может вернуться к ней: «Проблема в том, что, когда я нахожусь рядом ситуация обостряется, дети слышат ругань, крики… это хуже, чем если бы мы расстались и время от времени встречались что бы обнять детей, положительные эмоции, пусть нечастые, для детей были бы гораздо важнее, нежели регулярные, но отрицательные эмоции».

Также он пояснил свое неадекватное поведение по отношению к Лисовской: он не может обуздать себя, Вальтеру сложно контролировать эмоции. «Я просто стал рабом любви, до сих пор я раб», — признался Соломеннцев.