Ким Кардашьян сходила на встречу одноклассниц

Ким в кои-то веки не присоединилась к сестрам, чтобы повеселиться на музыкальном фестивале Coachella. Вместо этого 37-летняя звезда реалити-шоу арендовала целый праздничный автобус и отправилась в другую часть Калифорнии — на встречу с одноклассницами: в этом году исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как Ким окончила католическую женскую школу Marymount в Лос-Анджелесе.

«Ох, ребята, все это так странно. И я так волнуюсь! Вот они, эти стены, которые остались почти такими же, как 20 лет назад», — делилась Кими со своими подписчиками в Snapchat. Все происходящее Кардашьян тщательно фиксировала на камеру: она сфотографировалась в кабинете химии, признавшись, что «в те времена чувствовала себя в этом кабинете отвратительно», и даже захватила с собой на встречу школьные дневники, чтобы ностальгировать над ними вместе с подружками.

«По крайней мере, одно я могу сказать: моя совесть абсолютно чиста. Я была очень мила со всеми в школе, так что мне не стыдно сюда возвращаться!» — заявила Ким под смешки бывших одноклассниц на заднем фоне. Забавно, что в итоге Ким оказалась единственной выпускницей, которая не стала надевать бейджик с именем: она посчитала, что ее сверстницы и так ее узнают. В этом мы с ней абсолютно согласны!

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