В ГКБ №15 помогают роженицам дарить новые жизни

Благодаря сотрудникам акушерского отделения ГКБ №15 им. О. М. Филатова в первом квартале нынешнего года на свет появилось примерно две тысячи малышей.

Акушерское отделение оборудовано самым современным высокотехнологичным лечебным оборудованием. Здесь помогают женщинам, страдающими заболеваниями сердечнососудистой системы, органов зрения, разного рода соматической патологией. Для молодых матерей и новорожденных имеются специальные отделения анестезиологии и реанимации.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, кандидат медицинских наук Ольга Конышева подчеркивает, что все пациентки и появившиеся на свет малыши получали тут своевременную качественную помощь.

Стоит отметить, что за первый квартал текущего года медики ГКБ №15 помогли родиться 930 мальчикам и 907 девочкам, в том числе на свет появилось 21 двойня.