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На улицах Новосибирска распустились жёлтые весенние цветы
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На улицах Новосибирска распустились жёлтые весенние цветы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске расцвела мать-и-мачеха — горожане начали замечать первые соцветия в разных районах города.
«Это одно из самых первых растений, появляющихся по весне. Очень полезное растение, часто используется в народной медицине. У этого растения цветы появляются раньше листьев. Мать-и-мачеха очень похожа на одуванчик, и их часто путают», — рассказала корреспонденту НГС садовод-любитель Алиса Богомолова.
По словам Богомоловой, первые цветки растения заметили в Советском районе города, в Академгородке и у разъезда Иня. Корреспондент НГС видел несколько цветов мать-и-мачехи и в Ленинском районе.
Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.
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