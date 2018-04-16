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Юные жители Коптева посостязались в знании культурных объектов столицы
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Юные жители Коптева посостязались в знании культурных объектов столицы 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Видеовикторина «Достопримечательности Москвы» была на прошлой неделе организована Центром социальной помощи семье и детям «Коптево» для своих подопечных. Ребятам показали информационные ролики про культурные объекты столицы, после чего по каждому нужно было выполнить тестовые задания.
— Было не очень просто, порой вопросы требовали не только внимательности, но и логической смекалки, однако все прекрасно справились с задачей, — рассказали организаторы.
Трое участников, набравшие наибольшее количество баллов, получили вкусные призы, остальным достались небольшие поощрительные награды. (ео)
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