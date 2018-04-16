Англичанка нашла любовь всей жизни и через 6 месяцев покончила с собой

30-летняя жительница Англии Келли Саннтон, решила уйти из жизни после того, как 5 месяцев прожила со своим супругом, 31-летним Стефаном Гейном. Как оказалось позже, все это время бывший военный держал девушку под жестким контролем и проверял ее каждый шаг.

По словам семьи погибшей, из жизнерадостной и веселой девушки Келли стала замкнутой и нервной. Ее жизнь полностью изменил этот пятимесячный роман. Военный даже запретил Келли пользоваться банковской карточкой. Кроме того, психологическим насилием Стефан не ограничился. Он бил девушку за малейшие проступки, а один раз чуть не задушил ее за то, что она ушла из дома, не предупредив его. Мать Келли уверяет, что семья выглядела благополучной и она радовалась за дочь. Но через некоторое время она начала замечать изменения в поведении девушки. Та перестала носить украшения и пользоваться косметикой, хотя раньше это любила. "Неоднократно я спрашивала у нее, все ли в порядке, но она не хотела, чтобы я волновалась и успокаивала меня. "

После того, как соседи стали свидетелями очередного громкого скандала между Стефаном и Келли, они вызвали полицию. За несколько часов до этого девушка написала подруге, что намерена закончить отношения с тираном. Офицеры, приехавшие на место, обнаружили Келли при смерти — она пыталась покончить с собой. Девушку госпитализировали, но через 3 дня она скончалась, так и не придя в сознание. ​Стефан Гейн был обвинен в принудительном контроле и приговорен к 4 годам тюремного заключения.