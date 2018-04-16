Белла Хадид и The Weeknd снова встречаются

Если своим новым мини-альбомом My Dear Melancholy Абель Тесфайе надеялся вернуть расположение Селены Гомес, которой посвятил как минимум один откровенный трек, то результат превзошел все его ожидания. Правда, вернулась к музыканту не Селена, а совсем другая бывшая возлюбленная — Белла Хадид ! На трехдневном фестивале Coachella в Калифорнии, куда ежегодно съезжаются повеселиться знаменитости, папарацци застукали Беллу сидящей на коленях The Weeknd , а потом парочка и вовсе начала страстно целоваться.

«Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что Белла и Абель сошлись снова, — рассказал источник. — Они были без ума друг от друга, и за этим наблюдала куча народу, в том числе Кендалл и Кайли Дженнер, которые чуть не сломались пополам, пытаясь разглядеть происходящее получше. Джиджи тоже была вместе с сестрой на вечеринке и, судя по всему, только радовалась за нее».

А вот Селена на фестивале так и не появилась — и не поехала она туда только по одной причине: Джастин Бибер . 24-летний певец, с которым Селена недавно в очередной (и, видимо, последний) раз рассталась, появился на Coachella в компании симпатичной брюнетки, которую зовут Чарисса Киттмер. Фотограф, путешественница, вегетарианка и просто красавица не отходила от Джастина ни на шаг, плюс ко всему на том же фестивале вскоре появилась Баскин Чемпион, с которой Бибера видели вскоре после разрыва с Селеной. В общем, вечеринка была явно не для бывших… Так что, вероятно, Гомес поступила правильно, предпочтя очередной порции общественного внимания уютный девичник с подругами.

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