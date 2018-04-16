В сквере 1905 года предложили сделать подкоп и стеклянную стену в Острог

После первого этапа обсуждений будущего сквера, проектировщики предложили жителям эскизный проект, который тоже внесли на обсуждение.

— В сквере будут лавочки, дорожки, освещение, небольшие архитектурные формы, остановочные павильоны с навесами и небольшой торговлей (возможно с туалетом), — сообщила по итогам обсуждений градозащитница Мария Попова . — Вопрос, который обсуждался отдельно — как обыграть стену острога? Варианты разные: сделать ее стеклянной или прорыть под ней лаз с выходом в сам острог. Также звучали предложения сделать определенный акцент на зоне митингов, публичных протестных мероприятий.

На самом деле ни стеклянной стены, ни подкопа под острог делать нельзя. Это объект культурного наследия федерального значения и трогать его запрещает законодательство.

— Предложение прозвучало как один из вариантов того — как можно обыграть стену Острога и тему митингов, которые здесь иногда происходят.

Архитекторы сами обращали внимание собравшихся на то, что вопрос исторического контекста в сквере 1905 года совсем не реализован.

— Благодаря вам и вашим историям, которые связаны с этим сквером, мы хотим найти новый смысл этого пространства, — заявляла еще на первом обсуждении руководитель АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина.

Нижегородцы при этом опасаются, что обновление сквера может привести к потере части зеленых насаждений.

— Сейчас важно как можно скорее закончить этап обсуждения и получить птехническое задание, — говорит Мария Попова. — Времени остается очень мало — в мае уже нужно начинать работы, чтобы до октября их закончить.