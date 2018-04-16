Новый странный бьюти-тренд: ноуз-арт или рисунки на носу

Представляем вашему вниманию новую модную тенденцию — ноуз-арт или макияж на носу. Девушки рисуют на носу все, что им взбредет в голову — от абстрактных линий до яичницы.

Теперь бьюти блогеры понемногу начинают отходить от невероятных дизайнерских решений с бровями и переключаются на центральную часть лица — нос. Если ты сталкиваешься с искусством подобного мейкапа первый раз, то эффектно раскрашенные носы покажутся тебе как минимум оригинальными.

@karlitacosita

В оценке новой модной тенденции интернет-сообщество, как обычно, разделилось на два лагеря — критиков и почитателей. Более консервативные сторонники красоты отнеслись к ноуз-арту, как к чему-то глупому и сумасшедшему. А прогрессивное поколение людей стало восхищаться искусными линиями и подчеркивать преимущества такого мейкапа.

@gothfruits

Некоторые пользователи сети заметили, что ноуз-арт способен визуально уменьшить нос, смещая акцент на сам рисунок.

@ashleesummer

@sounthie

@froglady444

@mamapeach_

@gothfruits

Горизонтальная линия на носу является примером минимализма в области ноуз-арта. Для достижения вау-эффекта бьюти-блогерам иногда достаточно сделать лишь несколько движений карандашом или кистью вместо того, чтобы полностью разрисовывать себе лицо.

@evelynnnxo_

@gothfruits

В качестве ноуз-арта могут выступать не только рисунки, фигуры и линии, но и определенное цветовое решение, которым можно покрыть большую часть носа.

@ashlee

Здесь, например, блогерша показала свою фантазию на фруктовый ноуз-арт, который кому-то может показаться странным рисунком акварельными красками.

@iamgiannapaola

Некоторые произведения ноуз-арта оказываются более масштабными, чем небольшие линии или формы. Эффектное расположения креста на пол лица может стать чем-то вроде содержательного сообщения на остросоциальную тематику.

@laurakalmakoff

Порой, увлекшись ноуз-артом, можно зайти намного дальше, чем это предполагалось изначально.

@laurakalmakoff