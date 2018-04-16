В Богородском состоялся бесплатный мастер-класс по цигун

Во время занятий жители Богородского смогли обрести гармонию, научиться справляться с бешеным темпом современной жизни.

Структурное подразделение «Богородское» Клуба «Лицей» 14 апреля организовало для всех желающих бесплатный мастер-класс по цигун. Во время занятий москвичи могли узнать много нового о нетрадиционной медицине, в частности, о китайских практиках и методиках, улучшающих здоровье.

По мнению специалистов, гимнастика цигун в условиях современной жизни необходима для укрепления своего тела, ума и души. Ею можно заниматься дома и на открытом воздухе, и даже мысленно по дороге на работу — в метро, автобусе, или в автомобильной пробке. Регулярные занятия цигун заметно повышают тонус организма, снимают усталость, уменьшают потребность во сне, приводят к уменьшению избыточного веса.

Отметим, что цигун давно стал популярным у спортсменов — они занимаются им после тренировок, и у людей, чей труд связан с высокими психическими, интеллектуальными и физическими нагрузками.