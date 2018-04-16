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В Богородском состоялся бесплатный мастер-класс по цигун
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В Богородском состоялся бесплатный мастер-класс по цигун 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Во время занятий жители Богородского смогли обрести гармонию, научиться справляться с бешеным темпом современной жизни.
Структурное подразделение «Богородское» Клуба «Лицей» 14 апреля организовало для всех желающих бесплатный мастер-класс по цигун. Во время занятий москвичи могли узнать много нового о нетрадиционной медицине, в частности, о китайских практиках и методиках, улучшающих здоровье.
По мнению специалистов, гимнастика цигун в условиях современной жизни необходима для укрепления своего тела, ума и души. Ею можно заниматься дома и на открытом воздухе, и даже мысленно по дороге на работу — в метро, автобусе, или в автомобильной пробке. Регулярные занятия цигун заметно повышают тонус организма, снимают усталость, уменьшают потребность во сне, приводят к уменьшению избыточного веса.
Отметим, что цигун давно стал популярным у спортсменов — они занимаются им после тренировок, и у людей, чей труд связан с высокими психическими, интеллектуальными и физическими нагрузками.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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