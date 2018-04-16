Питон улегся в кровать к австралийке и довел ее до истерики

В Австралии питон забрался в постель к 12-летней девочке и напугал ее до истерики. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Маккай на востоке штата Квинсленд. Алейна Мэхер (Aleigha Maher) отправилась спать, но когда откинула одеяло, обнаружила среди простыней разлегшегося ромбического питона. Девочка громко закричала и выбежала из комнаты.

Тем не менее, родители не стали ее утешать, так как это было не первое знакомство дочери со змеями. «У нас было несколько подобных случаев, так что произошедшее не было для нас чем-то особенным. Просто забавно и неожиданно было найти змею на кровати», — отметила мать девочки Сэнди Мэхер. Она поднялась в комнату дочери, схватила змею и выпустила ее на волю.

Старшая Мэхер отметила, что учила своих четырех детей быть внимательными, всегда проверять, нет ли змей вокруг, и не боятся ядовитых рептилий.

Ромбические питоны (Morelia spilota) — крупные неядовитые змеи, которые водятся в основном в Австралии и Новой Гвинее. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.