Ещё
Пора ярких событий в SKODA WAGNER!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пора ярких событий в SKODA WAGNER! 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 16 по 25 апреля 2018 года официальные дилеры ŠKODA группы Wagner — Таллинский-Авто, Неон-Авто и Пулково-Авто подарят 4 билета на шоу CIRQUE DU SOLEIL!
2018 стал знаменательным годом для марки ŠKODA в связи с началом потрясающего партнерства с компанией Cirque du Soleil®, представляющей индустрию развлечений.
Это партнерство зародилось благодаря общей вере в то, что жизнь должна быть наполнена позитивной энергией. Убежденности в том, что творческий дух способен пробуждать воображение и вызывать эмоции в повседневной жизни.
Официальные дилеры ŠKODA WAGNER не могут не поддержать это грандиозное событие и разыгрывают 4 билета на шоу.
Для того, чтобы стать одним из счастливчиков, необходимо:
Cфотографироваться на фоне автомобиля ŠKODA KODIAQ (Сделать фото можно на специальном стенде в ТРК «Жемчужная Плаза» с 16.04 или в одном из дилерских центров). Подписаться на официальный аккаунт в Instagram Выложить фото с хэштегами #skodawagner_show #skodakodiaq В комментариях под фото необходимо написать как, по вашему мнению, автомобили ŠKODA помогают мечтать, реализовывать желания и черпать вдохновение.
25 апреля будут выбраны 3 победителя, набравшие наибольшее количество лайков на публикации. Вручение призов состоится 26 апреля в дилерском центре «Таллинский-Авто».
1 место — 2 билета на премьерное шоу CIRQUE DU SOLEI в Санкт-Петербурге 28 апреля, сертификат на 35 000 рублей при покупке автомобиля ŠKODA и оригинальный аксессуар ŠKODA; 2 место — 1 билет на шоу CIRQUE DU SOLEI в Санкт-Петербурге, сертификат на 20 000 рублей при покупке автомобиля ŠKODA и оригинальный аксессуар ŠKODA; 3 место — 1 билет на шоу CIRQUE DU SOLEI в Санкт-Петербурге, сертификат на 20 000 рублей при покупке автомобиля ŠKODA и оригинальный аксессуар ŠKODA; 4 и 5 место — оригинальные аксессуары ŠKODA.
Подробнее об акционных предложения на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
«Сирена с зелёными глазами». Как Дюма потерял голову от Надин Нарышкиной Нерпенок Крошик прекратил линять и стал «жгучим брюнетом» В Петербурге пациенты будут получать лекарства по электронным рецептам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте3
Квитко озадачила фанатов своим бюстом136
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Диброву перестали узнавать люди5
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение