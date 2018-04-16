Пора ярких событий в SKODA WAGNER!

С 16 по 25 апреля 2018 года официальные дилеры ŠKODA группы Wagner — Таллинский-Авто, Неон-Авто и Пулково-Авто подарят 4 билета на шоу CIRQUE DU SOLEIL!

2018 стал знаменательным годом для марки ŠKODA в связи с началом потрясающего партнерства с компанией Cirque du Soleil®, представляющей индустрию развлечений.

Это партнерство зародилось благодаря общей вере в то, что жизнь должна быть наполнена позитивной энергией. Убежденности в том, что творческий дух способен пробуждать воображение и вызывать эмоции в повседневной жизни.

Официальные дилеры ŠKODA WAGNER не могут не поддержать это грандиозное событие и разыгрывают 4 билета на шоу.

Для того, чтобы стать одним из счастливчиков, необходимо:

Cфотографироваться на фоне автомобиля ŠKODA KODIAQ (Сделать фото можно на специальном стенде в ТРК «Жемчужная Плаза» с 16.04 или в одном из дилерских центров). Подписаться на официальный аккаунт в Instagram Выложить фото с хэштегами #skodawagner_show #skodakodiaq В комментариях под фото необходимо написать как, по вашему мнению, автомобили ŠKODA помогают мечтать, реализовывать желания и черпать вдохновение.

25 апреля будут выбраны 3 победителя, набравшие наибольшее количество лайков на публикации. Вручение призов состоится 26 апреля в дилерском центре «Таллинский-Авто».

1 место — 2 билета на премьерное шоу CIRQUE DU SOLEI в Санкт-Петербурге 28 апреля, сертификат на 35 000 рублей при покупке автомобиля ŠKODA и оригинальный аксессуар ŠKODA; 2 место — 1 билет на шоу CIRQUE DU SOLEI в Санкт-Петербурге, сертификат на 20 000 рублей при покупке автомобиля ŠKODA и оригинальный аксессуар ŠKODA; 3 место — 1 билет на шоу CIRQUE DU SOLEI в Санкт-Петербурге, сертификат на 20 000 рублей при покупке автомобиля ŠKODA и оригинальный аксессуар ŠKODA; 4 и 5 место — оригинальные аксессуары ŠKODA.

Подробнее об акционных предложения на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.