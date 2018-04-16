Топ-10 излюбленных ошибок в русском языке

Затруднения, которые вызвали слова «струганый», «чересчур» и «палисадник» у участников Тотального диктант, можно признать типичными.

«Вечерка» решила посмотреть, а какие еще слова и выражения в русском языке уже «по классике» пишутся и произносятся с ошибками. И обнаружила массу интересного!

Так, например, одна из самых распространенных ошибок — речевая. «Сколько времЯ?» — это не вопрос, это боль! Поскольку правильно надо спрашивать не времЯ, а времЕНИ: «Сколько времени?». Но это так, для начала. Что же касается «топовых» ошибок, то их, увы, не менее пятидесяти, из которых мы решили выбрать «хиты».

Кофе Экспрессо (эспрессо)

Действительно классическая ошибка. Путается так же легко, как «экскалатор» (эскалатор) и «эскаватор» (экскаватор). Ошибка допускается и в письменной, и в устно речи. Меры борьбы: просто запомнить = эс-прес-со.

Координальные перемены (кардинальные)

Ошибка характерна и для письменной речь, но чаще «ловится» на слух. Происходит от путаницы со словами «кардинально» и «координаты». Меры борьбы: прочесть, что такое координаты и понять, что в крайнем случае возможна ошибка в координатах, но никак не иначе.

Учавствовать (участвовать).

Классика — и в письменной речи, и в устной. Меры борьбы: запоминаем — чавкать нехорошо, чавкают учаВствующие. А участвующие — не чавкают.

Скрипя сердцем (скрепя сердцем) Письменная ошибка, почти не ловится на слух. Меры борьбы: понять, что сердце не скрипит, а если скрипит, то это совсем беда. И все встанет на свои места.

Перипетии (варианты написаний — Пирепетия, пирипития, пирипетия и т.п.)

Слово «ловит» даже отличников. Не расстраивайтесь, пусть меньше будет в вашей жизни разных перепе…, перепи…, пирипе… Тьфу!

Меры борьбы: если не можете запомнить, как правильно писать, попробуйте включать логику: речь идет о неких испытаниях, сложностях, а никак не о том, что происходит с человеком, когда он перепИл. Можно запомнить как Е-И-Е-И — такова последовательность гласных в слове в именительном падеже единственного числа: пЕрИпЕтИя.

Интеллегент (интеллигент)

Старая шутка гласит, что если не знаете, как писать интеллигентный человек, пишите «воспитанный». Но если не знаете, как писать воспитанный, вообще ничего не пишите… Меры борьбы: запомнить, что интеллигент — не от слова телега, и все. Помогает!

В течение — в течении

Одна из самых распространенных ошибок. Почему-то в проклятом «течении/е» «тонут» даже грамотные люди. Тут ничего не поделаешь, придется учить правило. Итак, меры борьбы: запомнить, что если речь идет о каком-то отрезке времени, то надо писать в течениЕ. То есть если можно заменить фразу выражением, где будет использованы слова «во время…того-то, пишите „е“.

ИзвЕните (извините)

Почему это слово часто вызывает затруднения в написании, объяснить просто невозможно. Все кажется простым, как правда: если есть вина — идите с повИнной. И все. Меры борьбы: вспомнить правила русского языка и изменить слово, что позволит вспомнить, что оно происходит от слова „вина“, а не от слова „веник“.

Скурпулезный (скрупулезный) Эта ошибка, конечно, чаще делается в речи устной, но распространена и в письменной. Но, правда, не на диктантах, а при сочинительстве. Как правило, люди помнят, что с этим словом „что-то не так“, но что именно — остается за кадром.

Меры борьбы: запомните — слезливый хомяк есть крупу. Теперь представьте себе эту картинку: круглая морда, по ней текут слезы… И крупа. Теперь зафиксируйте в памяти букву „с“ (от слез) и образ мешочка с крупой. Уверяю вас, когда надо будет написать это слово в следующий раз, стоит вам вызвать в памяти картинку, особенно мешочек с крупой, как все само по себе напишется правильно.

Из-под тишка (исподтишка)

Варианты написания — ис-под-тишка, ис подтишка и т.п. Правильный только один — исподтишка. Меры борьбы: просто запомнить, что писать это слово можно только слитно, и все. Никаких „ИЗ“, никаких дефисов и тп. Ну, запомните еще пример: Испитый поп исподним тряс исподтишка. Пример, может, и не очень симпатичный, но зато он позволит вам запомнить, что буквы „з“ в этих словах нет и в помине. Кроме того, очень часто ошибаются в написании глаголов на тся и ться. Школьное правило: задайте к глаголу вопрос, и если в нем будет мягкий знак, значит будет тЬся, а не будет — тся. Что делать? ПаритЬся. Что делает? Парится.

По-прежнему в хитах надевать и одевать, хотя, казалось бы, все просто: одевать — кого-то, надевать — что-то.

Часто также ошибаются в словах симпОтичный — надо симпАтичный, проверочное слово симпАтиия. Ошибка появилась после того, как молодежь начала употреблять слово „симпОтный“. Классикой последнего времени стала и ошибка в слове поДскользнуться (только поскользнуться, никакого „д“!)

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