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Цветные брови и польско-корейский уход: Калининградские бьюти-блогеры о честности своего занятия и особенностях местной красоты
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Цветные брови и польско-корейский уход: Калининградские бьюти-блогеры о честности своего занятия и особенностях местной красоты 

Tvoybro.com 54 минуты назад
Фото: Tvoybro.com
Чтобы картина блогерства была наиболее полной, мы взяли одного из «ветеранов» российского блогинга, начинавшую ещё на ЖЖ, а также блогера-визажиста, засветившего на федеральном уровне, и блогеров из топ-50 с самого популярного сайта отзывов о косметике «Косметиста»., Валерия Гриневич: SkromniBeauty, Пожалуй, самая известная калининградка–бьюти блогер уже больше 10 лет живёт в Москве, но уделяет внимание родному городу — по тегам #skromnigoestokaliningrad и #skromni_kgdгид можно узнать про балтийские курорты и то, какие бьюти-сувениры привезти из области., Кристина Черненко, ведущий тренер компании Inglot в Калининграде, kris_4ernenko, Улыбчивая блондинка из Калининграда часто мелькает в ленте инстаграма польской косметической компании Inglot с подробными туториалами о макияже. В своих сторис Кристина обещает каждой, кто напишет ей в директ рассказать, как наносить тот или иной продукт., Юлия Корнеева, 29 лет, специалист по сервису нефтегазового комплекса, автор блога wonder_woman_kgd, Любовь Метохир, 26 лет, Melme,
И еще любопытное о Калининграде
В 2017 году американская компания Demeter (ее прошлые творения — запах зомби, земли после дождя и хлыста) посвятила целый аромат Калининграду. По мнению парфюмерной инди-марки наш город пахнет соснами, влажной землей и морем (ну как же без него?).
В сторис инстаграма сотрудники местного магазина Demeter фотографировали флаконы аромата рядом с дверями с табличкой с надписью «Губернатор Калининградской области». Пользуется ли Антон Алиханов запахом Калининграда, или купил на подарок, — пока загадка., Кстати, в городе с «прилавков» торгуют не только санкционными деликатесами, но и дорогими брендами селективной парфюмерии, которую привозят из-за границы. Насколько они оригинальны — мы, наверное, проверим в следующих материалах.
Tvoybro.com: последние новости
Социальный срез: Чем поживиться на калининградском блошином рынке (пока он есть) Просто Пасха: Философия Пасхи и куличей с пекарней «ПРОСТОХЛЕБ» Парадный туалет: Модель Арина Тетюхина (Podium Studio)
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