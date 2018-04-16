Цветные брови и польско-корейский уход: Калининградские бьюти-блогеры о честности своего занятия и особенностях местной красоты

Чтобы картина блогерства была наиболее полной, мы взяли одного из «ветеранов» российского блогинга, начинавшую ещё на ЖЖ, а также блогера-визажиста, засветившего на федеральном уровне, и блогеров из топ-50 с самого популярного сайта отзывов о косметике «Косметиста»., Валерия Гриневич: SkromniBeauty, Пожалуй, самая известная калининградка–бьюти блогер уже больше 10 лет живёт в Москве, но уделяет внимание родному городу — по тегам #skromnigoestokaliningrad и #skromni_kgdгид можно узнать про балтийские курорты и то, какие бьюти-сувениры привезти из области., Кристина Черненко, ведущий тренер компании Inglot в Калининграде, kris_4ernenko, Улыбчивая блондинка из Калининграда часто мелькает в ленте инстаграма польской косметической компании Inglot с подробными туториалами о макияже. В своих сторис Кристина обещает каждой, кто напишет ей в директ рассказать, как наносить тот или иной продукт., Юлия Корнеева, 29 лет, специалист по сервису нефтегазового комплекса, автор блога wonder_woman_kgd, Любовь Метохир, 26 лет, Melme,

И еще любопытное о Калининграде

В 2017 году американская компания Demeter (ее прошлые творения — запах зомби, земли после дождя и хлыста) посвятила целый аромат Калининграду. По мнению парфюмерной инди-марки наш город пахнет соснами, влажной землей и морем (ну как же без него?).