Ещё
Беременная любовница выставила звезду «Глухаря» жутким изменником
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная любовница выставила звезду «Глухаря» жутким изменником 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Актер Олег Протасов не согласен с заявлением 30-летней москвички Татьяны Морозовой о том, что у них будет общий ребенок. Мужчина пришел в студию программы «На самом деле» для того, чтобы доказать свою правоту.
Олег категорически отрицает не только свое будущее возможное отцовство, но и сам факт близости с Татьяной когда-либо. По словам актера, они познакомились в караоке-баре, вместе сфотографировались, пообщались, а после расстались: он уехал на такси к жене.
Татьяна рассказала свою версию. Они встретились в «Доме кино», куда Татьяна пришла за билетами. Поболтали и решили переместиться в кабаке поблизости. После танцев и пения Морозова пошла домой. Протасов позвонил ей и пригласил продолжить вечер в ближайшей гостинице, женщина согласилась. В отеле они занялись любовью.
Проверку на детекторе лжи согласился пройти только Олег, он уверял экспертов, что ему нечего скрывать. Татьяна отказалась от исследования сославшись на беременность, этот отказ в студии расценили не в пользу Морозовой.
Защищать супруга пришла жена актера Светлана, она заявила, что безоговорочно верит в верность мужа и может подтвердить, что он сразу после караоке-клуба вернулся домой, а не отправился на свидание, как рассказывает Татьяна. Супруга артиста потребовала сдать тест на подтверждение беременности прямо в студии, но получила категоричный отказ. «Я не верю, что она беременна», — выпалила Светлана.
Законная вторая половина Протасова, также согласилась пройти детектор лжи. В результате проверки выяснилось, что на самом деле она не верит в невиновность супруга и допускает его измену с Морозовой.
Протасов заявил, что не может иметь детей. В 2014 году он перенес операцию по удалению предстательной железы. Отвечая на вопросы полиграфолога, мужчина поклялся, что не спал с Татьяной. По показаниям детектора этот уверения оказались лживыми.
Морозовой еще раз предложили сдать анализы на установление беременности, но та отказалась. Она поведала, что будет делать тест ДНК, как только это станет возможным.
Отметим, что 50-летний Олег Протасов был пять раз официально женат, а также имел три гражданских брака, у него шестеро детей. На счету артиста множество ролей. В сериале «Зона» он дебютировал в качестве главного героя — злого милиционера, майора Шверника. В «Глухаре» Протасов сыграл Андрея Чигарева.
Дни.ру: последние новости
Счастливая мать троих сыновей Полина Диброва: Вот и девочка появилась Волочкова показала грудь пнутому Кизякову Снявшийся в порно поп из "Дома-2" добрался до Малахова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте3
Квитко озадачила фанатов своим бюстом136
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Диброву перестали узнавать люди5
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение