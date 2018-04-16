«От одного вида страшно»: сын Юлии Барановской посадил на себя большого паука

Мало кто может с уверенностью сказать, что испытывает хотя бы терпимость к огромным паукам с мохнатыми лапами. Впрочем, с точки зрения Юлии Барановской , в членистоногих нет ничего пугающего, вот и младший сын телеведущей шокировал общественность своим восторгом от одного из облигатных хищников.

Юлия Барановская предложила своим поклонникам сыграть в игру на внимательность и обнародовала снимок своего сына, на котором внимание привлекает необычное украшение на лацкане пиджака. Изумленные пользователи сети едва поверили своим глазам, обнаружив там затаившегося огромного паука. Более того, присутствие членистоногого нисколько не волновало мальчика, судя по его спокойному и расслабленному лицу.

«Этот ребёнок не боится ничего», — вынесла свой вердикт Юлия, восторгаясь смелостью младшего сына. Изумление поклонников, которые, присмотревшись, обнаружили паука, не имело границ. Впрочем, после скандального поцелуя Барановской с поросенком немало подписчиков отметили, что, по всей видимости, сын пошел в мать, и это у них семейная черта.

К чести пользователей сети, они сразу признали, что сами ни за какие коврижки и за версту не приблизились бы к огромному пауку, а потому отваге и стойкости мальчика можно только позавидовать. «Лучше бы я не присматривалась! Какой огромный паук! Мне уже страшно» «У меня чуть сердце не вылетело от одного вида» «Какой ужас, я сразу эту гадость увидела. Мальчик молодец, конечно, бояться не пауков надо» «Уф, от одного вида этого паука страшно! Он точно настоящий?» «Ужас… В дрожь бросает при одном только осознании, что это паук… А тем более такой большой и опасный.» «Я бы уже разрыв сердца получила»

И в самом деле стоит отметить, что Юлия также не испытывает трепета перед пауками. Вскоре телеведущая продемонстрировала, что получила не меньше удовольствие от общения с членистоногим, обнародовав видеозапись, краше всяких слов подтверждающую, что паук настоящий и крайне подвижный, чем вызвала еще больше восторгов и изумления. Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 15 Апр 2018 в 6:56 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!