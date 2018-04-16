В Головинском объявили розыск пропавшего без вести Сергея Пастухова

В Головинском районе объявили розыск пропавшего без вести Сергея Пастухова, который родился 16 июня 1976 года. Местонахождение уроженца Москвы неизвестно с 8 апреля текущего года. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— Приметы Сергея Пастухова: на вид 41 год, рост 182–185 см., нормального телосложения, коротко подстрижен, глаза светлые. Был одет: куртка синего цвета, джинсы темного цвета, ботинки черного цвета, — уточнил источник.

Полицейские обращаются ко всем, кто обладает любой информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой звонить по телефону 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных устройств — 112). (ео)