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В Головинском объявили розыск пропавшего без вести Сергея Пастухова
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В Головинском объявили розыск пропавшего без вести Сергея Пастухова 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В Головинском районе объявили розыск пропавшего без вести Сергея Пастухова, который родился 16 июня 1976 года. Местонахождение уроженца Москвы неизвестно с 8 апреля текущего года. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— Приметы Сергея Пастухова: на вид 41 год, рост 182–185 см., нормального телосложения, коротко подстрижен, глаза светлые. Был одет: куртка синего цвета, джинсы темного цвета, ботинки черного цвета, — уточнил источник.
Полицейские обращаются ко всем, кто обладает любой информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой звонить по телефону 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных устройств — 112). (ео)
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