Неудачные варианты и ошибки в подборе экипировки для бега

Как не ошибиться с лосинами, кроссовками и спортивным бра, чтобы потом не было мучительно больно.

Прекрасно, если вы только-только начинаете бегать и совсем недавно сделали первый круг по парку или стадиону около дома. Конечно, в таком случае для того, чтобы начать, подойдут и обычные кеды, и спортивные штаны, успешно используемые для поездок на дачу. Но что если ваша цель — это полумарафон или участие в серьёзном забеге?

Перед тем как вы отправитесь в магазин за новой экипировкой, обязательно прочитайте наш стоп-лист и не совершайте ошибок, которые приведут к дискофморту во время бега. Итак, давайте вместе разберёмся, в чём НЕ стоит выходить на дистанцию.

Лосины для фитнеса

Как не надо: конечно, любой уважающий себя консультант спортивного магазина без труда объяснит вам разницу в лосинах для бега и для фитнеса или йоги. На деле же лосины для йоги могут оказаться слишком свободными и недостаточно обтягивающими, а те самые легендарные фитнес-леггинсы с эффектом пуш-ап будут идеальны только для селфи, а уж точно не для преодоления первых 10 км или даже полумарафона.

Как надо: отдайте предпочтение специальным беговым тайтсам. Это разновидность леггинсов, адаптированная для занятий бегом. Они оказывают эффект компрессии на самые работающие мышцы (квадрицепс, икры). Иными словами, мышцы под ними более мобилизованы и менее подвержены микротравмам, быстрее восстанавливаются. В отличие от обычных леггинсов, беговые тайтсы:

При выборе стоит учесть, что тайтсы бывают разные по длине и по плотности.

Кеды и кроссовки для тренинга

Как не надо: выходить на забег в первых попавшихся под руку кроссовках. И здесь речь даже не о том, что правильно подобранная спортивная обувь сможет значительно улучшить ваш спортивный результат. Дело в том, что, если вы решили сделать пробежки и забеги важной частью вашей жизни, стоит подойти ответственно, и к тренировочному процессу, и к вопросам питания, и, конечно же, к подбору экипировки.

Как надо: бегать можно только в специально предназначенной для этого обуви. Если описать в двух словах, то она должна быть лёгкой, с амортизирующей подошвой, без большого перепада между пяткой и носком. Размер подбирайте таким образом, чтобы между пальцами и носком ещё оставалось некое пространство запаса, то есть не впритык. А ещё определитесь, по какой поверхности вы собираетесь бегать — это тоже немаловажно учесть при подборе новенькой пары обуви.

Не спортивное бра Как не надо: обычное бра или топы не обеспечивают необходимой поддержки, поэтому мы советуем девушкам подойти к вопросу подбора экипировки особенно тщательно. В целом, если у вас есть спортивное бра для фитнеса с хорошей фиксацией, оно подойдёт и для пробежки.

Как надо: к бра для пробежек предъявляются те же требования, что и к бюстгальтерам для интенсивных тренировок в зале: высокая степень поддержки, широкие бретельки, эластичная лента внизу.

Кроссовки с большим пробегом

Как не надо: тренироваться в любимых кроссовках, пока они совсем не развалятся.

Как надо: обувь нужно вовремя менять, пока она не потеряла свои свойства и не стала приносить вред. Один из способов выяснить пригодность ваших кроссовок для пробежки — проверить материал в средней части стопы. Для этого необходимо вынуть стельку и вдавить большими пальцами материал в средней части в подошву. В новых кроссовках этот материал неподатливый и упругий. Если пена стала мягкой, значит, она уже не работает. Для бега такая обувь непригодна, но в ней можно просто ходить.

Тёплая толстовка или обычная не спортивная футболка

Как не надо: надевая обычную хлопковую футболку на длинную дистанцию, вы рискуете вспотеть, промокнуть, охладиться и слишком быстро «остыть».

Как надо: майка для бега должна быть из специального материала. Отлично, если на ней есть сетчатые вставки для дополнительной вентиляции некоторых зон. Помимо этого немаловажно обратить внимание на влаговыводящую, а ещё терморегулирующую функции.

Бегайте в своё удовольствие, в правильно подобранной экипировке и получайте максимальное удовольствие от процесса!