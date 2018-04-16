«Мистер и миссис Смит»: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вышли в свет

24-летняя модель Анастасия Костенко вместе с 31-летним мужем-футболистом клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым побывала на конкурсе красоты «Мисс Россия 2018». Примечательно, что Настя в 2014 году завоевала титул второй вице-мисс России, потому ей было что вспомнить и рассказать подписчикам.

Беременная третья жена футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вышла в свет в красном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Поклонники осыпали молодых людей комплиментами, отметив, как стильно и гармонично они выглядят вместе. Но пару традиционно критикуют хейтеры из числа фанатов Ольги Бузовой, одной из бывших жен спортсмена.

Анастасия и Дмитрий поделились совместными снимками в соцсетях. Костенко решила напомнить о характерных особенностях конкурсов красоты, ведь она знает о них не понаслышке: «Поздравляю с завершением финала „Мисс Россия 2018“ его организаторов, участниц и девушек, чьи имена останутся в истории конкурса. P. S. И еще, именно в такие моменты срываются маски и становится понятно, кто есть кто… Поэтому, девчонки, ведите себя достойно, продолжайте оставаться красивыми во всем. А все эти проявления обид лишний раз подтверждают, что хорошо, что выбрали не вас. Здесь нет проигравших, помните». На днях стало известно, что молодые ожидают рождения девочки, она будет второй дочкой Тарасова, который уже воспитывает девятилетнюю Ангелину от первого брака со спортсменкой Оксаной Пономаренко

Фанаты считают, что первенец Тарасова и Костенко должен родиться в середине лета. Дмитрия и Анастасию обсуждают в соцсетях: «От ее красоты слепит глаза!» «Вы такие красивые! Прямо мистер и миссис Смит». «Здоровья и счастья, вы отлично выглядите вместе». «Под стать друг другу, молодые, красивые и успешные». «Терпеть не могу их, Бузову обожаю, мне ее жалко». «Костенко прекрасна, ей так идет беременность!» Напомним, в этом году титул «Мисс Россия 2018» присвоили 18-летней студентке из Чувашии Юлии Полячихиной, чью внешность сейчас обсуждают в соцсетях. Многие считают, что девушка выглядит слишком нейтрально и не может считаться лучшей из лучших.

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