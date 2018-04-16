Шамиль Терпищев откроет югорчанам тайны спорта для богачей

20 апреля 2018 года в прямой эфир интерактивного шоу «Снежное шоу» придёт президент «Федерации тенниса России» Шамиль Терпищев. Ведущие расспросят почётного гостя о тайнах большого тенниса, а так же зададут оригинальные вопросы от телезрителей.

Эфир можно посмотреть в 19:30 на телеканале «Югра». Вопросы для эфира принимают в группе «Югра в твоих руках» в комментариях под постом и по телефону в день эфира. Спрашивать можно о чём угодно.

Подписчики группы «Югра в твоих руках» уже начали задавать вопросы. Владимир Берёзкин интересуется: может ли Шамиль Терпищев помочь попасть в теннис талантливому ребёнку не богатых родителей? Ведь это дорогой вид спорта. Наталью Любову волнует: в какой валюты хранит сбережения президент «Федерации тенниса России».

«Снежное шоу» — интерактивная программа на телеканале «Югра». Выходит каждую пятницу в 19:30. В центре внимания две темы: серьёзная и развлекательная. Главная цель программы помочь зрителям пообщаться с важными персонами без посредников. Кроме звезд шоу –бизнеса в эфире гостят и чиновники, которые порой прямо на месте помогают решать проблемы горожан.