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Шамиль Терпищев откроет югорчанам тайны спорта для богачей
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Шамиль Терпищев откроет югорчанам тайны спорта для богачей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
20 апреля 2018 года в прямой эфир интерактивного шоу «Снежное шоу» придёт президент «Федерации тенниса России» Шамиль Терпищев. Ведущие расспросят почётного гостя о тайнах большого тенниса, а так же зададут оригинальные вопросы от телезрителей.
Эфир можно посмотреть в 19:30 на телеканале «Югра». Вопросы для эфира принимают в группе «Югра в твоих руках» в комментариях под постом и по телефону в день эфира. Спрашивать можно о чём угодно.
Подписчики группы «Югра в твоих руках» уже начали задавать вопросы. Владимир Берёзкин интересуется: может ли Шамиль Терпищев помочь попасть в теннис талантливому ребёнку не богатых родителей? Ведь это дорогой вид спорта. Наталью Любову волнует: в какой валюты хранит сбережения президент «Федерации тенниса России».
«Снежное шоу» — интерактивная программа на телеканале «Югра». Выходит каждую пятницу в 19:30. В центре внимания две темы: серьёзная и развлекательная. Главная цель программы помочь зрителям пообщаться с важными персонами без посредников. Кроме звезд шоу –бизнеса в эфире гостят и чиновники, которые порой прямо на месте помогают решать проблемы горожан.
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