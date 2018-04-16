Сергей Жуков и Регина Бурд открыли кондитерскую «Любовь и сладости» 

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков (41) и его супруга Регина Бурд (32) открыли кондитерскую своей сети «Любовь и сладости» теперь и на Усачёвском рынке. Звездная пара вместе с детьми лично встречали всех гостей праздника.
В этот день в кафе прошли детские мастер-классы по росписи имбирных пряников, анимация, шоу сладкой ваты и беспроигрышная лотерея со сладкими подарками от кондитерской. Кстати, десерты весь день Сергей Жуков продавал сам. Поддержать супругов пришла телеведущая и подруга семьи Тутта Ларсен.
Напомним, это уже четвертая кондитерская «Любовь и сладости», также кафе работают на Центральном и Даниловском рынках и в ТРК Vegas Крокус Сити. Кстати, в 2017 году стало известно, что кондитерский бизнес обеспечил Жукову 43-е место в рейтинге Forbes (годовой доход 1,5 млн долларов).
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