Ратаковски без бюстгальтера залезла на дерево

Модель выложила очередную эротическую фотографию, но на этот раз подписчиков больше заинтриговала подпись к снимку.

26-летняя Эмили Ратаковски кроме ролей в кино и съемок для глянцевых журналов известна своими обнаженными снимками в Instagram. Миллионы поклонников с нетерпением ждут каждый новый пост в ее соцсетях.

После внезапной свадьбы Эмили и ее избранника, 31-летнего актера и продюсера Себастьяна Бирмаккларда, в конце февраля этого года подписчики и журналисты с нетерпением ждут объявления о пополнении в молодой семье. Поэтому ее новая соблазнительная фотография была воспринята общественностью как намек на беременность.

На фото Эмили сидит на дереве в откровенной позе, а на уровне животе держит грейпфрут. Ратаковски была бы не Ратаковски, если бы на фото не была немного оголена грудь. Казалось бы, ничего удивительного, подозрения вызвала загадочная подпись модели: «Bearing Fruit» (плодовитый фрукт).

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

14 Апр 2018 в 8:14 PDT «Это прекрасный способ сообщить о своем интересном положении!», «Это 100% намек на беременность», «Не зря она так неожиданно вышла замуж!», «Хм… плодовитый? Это она так сообщает о том, что ждет ребенка?», — пишут фолловеры под снимком Эмили на дереве. В любом случае мы скоро узнаем о том, верны ли догадки, а пока можем просто насладиться потрясающей красотой раскрепощенной девушки.

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