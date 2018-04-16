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Важно правильно читать этикетку
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Важно правильно читать этикетку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» опросила москвичей, обращают ли они внимание на состав покупаемых продуктов.
Антон Журавлев, стоматолог:
— В молодости не обращал никакого внимания — покупал и ел то, что вкусно. Сейчас смотрю главным образом на калории, потому что после 40 лет начал расти вес. Стараюсь не покупать самые калорийные продукты. Или покупаю, например, сыр или халву, но ем понемногу.
Анна Моисеенко, домохозяйка:
— Этикетку изучаю очень внимательно! Ведь у меня детям год и четыре — им что попало есть нельзя. А я смотрю: в вафлях — кондитерский жир, в соке — сплошной сахар, а что в колбасе — я вообще понять не могу: набор каких-то химических терминов. Вообще, мне кажется, нужно менять закон и запрещать производителям продуктов превращать еду в таблицу Менделеева.
Егор Якушев, сотрудник ЧОП:
— Этикетку стараюсь не читать. Главное, чтобы было вкусно, сытно и чтобы не отравиться. Сейчас, по-моему, вся еда с какими-то добавками, натуральное только на рынке. Но на рынке я редко бываю, да и дорого там. Поэтому покупаю и ем все подряд и не переживаю.
Екатерина Савельева, продавец супермаркета:
— Я давно поняла: смотреть нужно не на этикетку, а на цену. Если дешево — то это химия: всякие усилители вкуса и подсластители. Дорогие продукты практически всегда качественные. Поэтому если хотите быть здоровыми — не экономьте на еде.
Марина Теплова, студентка:
— Когда я начала читать этикетки, то отказалась от чипсов, газировки и вообще любого фастфуда. Потому что это вообще не еда, а сплошные калории. Мне кажется, в школе, в предмете ОБЖ, должен быть раздел, где детей учили бы читать этикетки. Потому что они едят все подряд, а потом толстеют или диабет уже в школе наживают.
Тимофей Королев, повар:
— Разумеется, читаю этикетки очень внимательно. И даже могу дать совет: покупайте продукты, где текст «состав» — самый короткий. Чем короче, тем лучше. А когда там идет десять строчек с перечислением каких-то неизвестных тебе слов, то это не продукт, а изобретение химиков-технологов.
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