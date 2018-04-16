12 правил принцессы: все о тонкостях королевского этикета

В мае состоится бракосочетание принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Чтобы соответствовать своим новым родственникам, голливудской звезде придется изучить тонкости королевского этикета. О правилах, которые соблюдают настоящие принцессы, WomanHit.ru рассказала Мари Буше, директор крупнейшей в Европе Высшей школы этикета, специалист международного класса по протоколу и бизнес-этикету.

Каждая девочка мечтает однажды стать принцессой. Однако не каждая будущая принцесса осознает, какие жесткие правила этикета ей придется соблюдать, чтобы стать частью королевской семьи. Придворный этикет насчитывает десятки предписаний. На примере британской королевской семьи мы рассмотрим некоторые из них, а дальше вы решите, готовы ли вы выйти замуж за принца.

1. В случае если ваша пара представляет королевскую семью, вам запрещено показывать свои чувства на публике — о публичных объятиях, не говоря уж о поцелуях, нужно забыть. Максимум, что вы можете позволить себе, это прикоснуться друг к другу локтями. Держаться за руку на людях, как уже делали принц Гарри с Меган Маркл, — ужасный моветон и нарушение приличий.

2. Никакой фамильярности — уменьшительно-ласкательные имена или прозвища под запретом. Обращаться к членам монаршей семьи придется даже не по именам, а по титулам. И королева Елизавета ни при каких обстоятельствах не будет «бабушкой», а принц Чарльз — «папой». Если встреча не первая, то в лучшем случае можно перейти на «мэм» и «сэр».

3. Дотрагиваться до королевы и членов королевской семьи, здороваться за руку, приобнять кого-то, равно как и позволять дотронуться до себя, не принято — это расценивается как огромный этикет-скандал. Автографы и селфи тоже не входят в число допустимых протоколом действий. Не будьте как Мишель Обама , не заставляйте думать о вас плохо.

4. О своем публичном имидже вы должны помнить 24 часа в сутки, начиная с соответствующего выражения лица и заканчивая осанкой. Расслабленные и удобные позы остались в прошлом — боже упаси вас сесть нога на ногу или стоять сгорбившись. Если вы хотите выглядеть как настоящая леди и аристократка, то сидеть нужно будет сведя колени и стопы вместе, а щиколотки отведя вправо.

5. Вам придется соблюдать довольно строгий дресс-код: выход в свет и на официальные мероприятия — только в шляпе, после шести — в тиаре (но тиара возможна только после брака, для незамужних девушек это тоже табу). Под юбкой или платьем — колготки или чулки, никаких голых ног. Волнующие глубокие декольте забываются раз и навсегда. Об отсутствии белья под платьем не может быть и речи. Впрочем, вы не сможете носить настолько обтягивающие платья, чтобы возник вопрос подходящего белья.

6. Меха у членов британской королевской семьи также под запретом. И не потому, что все Виндзоры «зеленые», особенно учитывая их страсть к охоте. Тут все сложнее: британская королевская семья не носит мех по указу короля Эдуарда III еще с XIV века. Впрочем, Эдуард III не всем указка, а вот с экозащитниками спорить точно никому уже не захочется.

7. Никакого яркого мейк-апа и маникюра, не говоря уж о нарощенных или накладных ногтях. Впрочем, даже если вы не входите в королевскую семью, любой намек на искусственность во внешности (будь то ногти, ресницы или волосы) — верный признак отсутствия благородных корней.

8. Первой покинуть помещение имеет право только королева. Вы не можете сесть раньше, чем королева, или закончить разговор до того, как это сделает она.

9. Есть вам тоже надо научиться синхронизированно с Ее Величеством. Вы не можете дотронуться до своей тарелки до того, как королева Елизавета начнет трапезу, и должны сложить приборы, как только она закончит.

10. От некоторых гастрономических изысков придется отказаться. Улитки, осьминоги, устрицы и все остальные моллюски теоретически могут вызвать отравление, поэтому их членам британской королевской семьи употреблять нельзя.

11. Умение вести светские беседы входит в светский этикет, и тут вам нужно будет включить всю свою сосредоточенность и эрудицию; страноведение, географию, архитектуру, ботанику, экологию и искусство придется подтянуть. Но помните: первой заговаривает сама королева.

12. Существует определенный набор тайных знаков королевы — главное, быть внимательной и не пропустить их. Если во время официальных мероприятий она кладет сумочку на стол, то для посвященных становится ясно, что королева желает покинуть встречу через пять минут. Когда она начинает перекладывать сумку из одной руки в другую, ваша аудиенция не была успешной и вам лучше ее заканчивать.