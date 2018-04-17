«HELLO!» назвал самых стильных звезд в России

В «Известия Hall» прошла церемония вручения премии «Самые стильные в России» по версии издания HELLO!, которая вновь собрала рекордное количество селебрити. Хозяйкой праздника по традиции была Светлана Бондарчук . Ведущим церемонии — шоумен Дмитрий Хрусталев

Кто стал обладателем престижной награды? За кого голосовали пользователи Рунета?

Триумфатором церемонии и обладательницей главной награды — «Самая стильная» — стала журналист, телеведущая, политический деятель и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак

А вы уже готовы к премии Hello!? Кто тут самый стильный?:))) wearing @terekhovgirl -наша коллаборация была настолько успешной, что встречайте следующую— с @belonika!

Публикация отКсения Собчак (@xenia_sobchak) 16 Апр 2018 в 8:41 PDT В номинации «Самая стильная пара» соперников опередили Павел Воля Ляйсан Утяшева . Свои голоса им отдали 50% пользователей Рунета.

Люди выбрали нас самой стильной парой по версии журнала Hello . Неожиданно, необъяснимо, невероятно, ненароком. Голосовали за нас, переживали. Низкий вам поклон. Именно ради и для Вас мы сегодня помыли головы, надели чистое, и приняли этот приз. Он ваш. Спасибо.

Публикация отПавел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 16 Апр 2018 в 2:24 PDT Победительницей финал конкурса в номинации «Самые стильные в России-2018»: Богемный шик стала Татьяна Навка

Татьяна Навка

Звание «Самой стильной» в категории Casual по мнению участников голосования удостоена актриса Виктория Исакова

Пост для девочек😜 Кто стильный? Я стильный😜😜😜 как собиралась на вчерашнюю церемонию вручения призов журнала @hello__ru самые стильные в России, заслуживает отдельного поста и он будет, а пока просто красивая фотография. Спасибо журналу @hello__ru, получать призы всегда приятно, даже если они не впрямую касаются того, чем ты занимаешься 💃🔥❤ Теперь про то, что на мне: style @bohemique 🔥да-да, именно в @bohemique я чувствую себя всегда уверенно. Потрясающе красивые и удобные босоножки (возможно последнее для меня важнее всего, так как надо не только красиво стоять, но и ходить) рассказ о них тоже заслуживает отдельного поста👌так что вас ждёт много фотографий впереди @noone_russia @sergiorossi 💥makeup @valentina_krutogolovova hair @nataliakovalenkova ❤❤❤

Публикация отofficial page Виктория Исакова (@v_isakova) 17 Апр 2018 в 12:38 PDT В финальном этапе борьбы за звание «Самой стильной» в категории «Классика» победила актриса Ирина Безрукова

Ирина Безрукова

Самым стильным мужчиной по версии по версии HELLO! стал актер Риналь Мухаметов

Риналь Мухаметов

А вы голосовали за номинантов премии на звание «Самые стильные в России» по версии издания «HELLO!»?