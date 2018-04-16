«Самые стильные в России по версии HELLO! — 2018»: онлайн-трансляция

«КВ», как и всегда, будет следить за церемонией в режиме онлайн и расскажет обо всех самых интересных моментах: фото, видео, интервью со звездами, закулисные подробности — следите за нашей трансляцией, чтобы быть в курсе событий!

P. S. Не забывайте и о страничках «КВ» в социальных сетях, где будут появляться все самые горячие новости и фото звезд. — в нашемчате «КВ» в приложении VIBER, — в Instagram»КВ».