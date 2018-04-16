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«Самые стильные в России по версии HELLO! — 2018»: онлайн-трансляция
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«Самые стильные в России по версии HELLO! — 2018»: онлайн-трансляция 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Татьяна Навка
Сегодня в Москве пройдет одно из самых громких светских мероприятий сезона — церемония вручения премии «Самые стильные в России по версии HELLO!», где чествуют самых модных звезд. Ежегодно на премии собираются сливки шоу-бизнеса, яркие представители кинематографа, fashion-индустрии и бизнеса — поддержать хозяйку вечера Светлану Бондарчук приходят многие ее друзья. Татьяна Навка, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Валерий Меладзе, Алсу, Яна Рудковская, Юлия Пересильд и многие-многие другие становятся гостями мероприятия.
«КВ», как и всегда, будет следить за церемонией в режиме онлайн и расскажет обо всех самых интересных моментах: фото, видео, интервью со звездами, закулисные подробности — следите за нашей трансляцией, чтобы быть в курсе событий!
P. S. Не забывайте и о страничках «КВ» в социальных сетях, где будут появляться все самые горячие новости и фото звезд. — в нашемчате «КВ» в приложении VIBER, — в Instagram»КВ».
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