Сегодня в Москве пройдет одно из самых громких светских мероприятий сезона — церемония вручения премии «Самые стильные в России по версии HELLO!», где чествуют самых модных звезд. Ежегодно на премии собираются сливки шоу-бизнеса, яркие представители кинематографа, fashion-индустрии и бизнеса — поддержать хозяйку вечера Светлану Бондарчук приходят многие ее друзья. Татьяна Навка, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Валерий Меладзе, Алсу, Яна Рудковская, Юлия Пересильд и многие-многие другие становятся гостями мероприятия.
«КВ», как и всегда, будет следить за церемонией в режиме онлайн и расскажет обо всех самых интересных моментах: фото, видео, интервью со звездами, закулисные подробности — следите за нашей трансляцией, чтобы быть в курсе событий!
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