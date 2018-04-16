Ещё
Coca-Cola впервые выпустит замороженную колу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Coca-Cola впервые выпустит замороженную колу 

Особое блюдо 53 минуты назад
Фото: Особое блюдо
Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю выпустит замороженную версию напитка — Coca-Cola Frozen (сoke slushy)
Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю выпустит замороженную версию напитка — Coca-Cola Frozen (сoke slushy).
Новинка со вкусом лимона (Coca-Cola Frozen Lemon) находилась в стадии разработки последние восемь лет. В первое время она будет доступна только в Японии.
По словам производителей, потребители смогут самостоятельно регулировать степень хрусткости льда. Cлаш будет продаваться как замороженным, так и незамороженным, поэтому покупатели смогут приобретать пакеты с напитком и замораживать содержимое дома.
Помимо сoke slushy, компания также выпустит замороженную версию Fanta (Fanta входит в бизнес-портфель The Coca-Cola Company) со вкусом апельсина и винограда, сообщает The Independent.
В прошлом месяце стало известно об еще одной новинке от бренда на японском рынке — о первом алкогольном напитке Coca-Cola.
Фото: cocacola.co.jp
Особое блюдо: последние новости
Клубника и шпинат возглавили рейтинг продуктов с самым высоким содержанием пестицидов Минсельхоз планирует запретить растительные жиры в молочных продуктах Ученые: паста способствует похудению
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом141
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте10
Как влияют на человека издевательства в школе12
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Волочкова снялась голой на пляже222
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение