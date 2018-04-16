В экс-священника после реалити-шоу вселился бес

Вокруг Вальтера Соломенцева — бывшего священника и отца двух маленьких детей, бросившего семью ради того, чтобы стать телезвездой, вновь бушуют нешуточные страсти.

Четыре месяца назад в студии программы «Прямой эфир» его беременная жена Галина на коленях умоляла девушку Олесю Лисовскую, в которую он влюбился на популярном телепроекте, не разрушать их семью.

Тогда Олеся только посмеялась над женой Соломенцева, а он и вовсе назвал ее «проституткой», обвинив в связи с неким «монахом».

Теперь Олеся рыдает сама: Вальтер бросил ее, испортил ее вещи и угрожает расправой. Она признается, что теперь у нее «открылись глаза», она боится этого человека и даже написала заявление в полицию, поскольку бывший священник поднял на нее руку.

Девушка говорит, что после ссоры Вальтер опубликовал ее интимные фото, стал присылать ей смс с угрозами, а также звонить ее родителям и говорить, что перережет их дочери горло.

Кроме того, по ее словам, бывший возлюбленный уничтожил ее ноутбук, сжег дипломы, разрезал платья и туфли. Вальтер же утверждает, что это он — жертва женщин — «блудниц»: якобы сначала жена ему изменила, а теперь и Олеся.

Это, однако, не помешало Вальтеру сначала вернуться домой и дать надежду жене, что будет присутствовать при родах. Но появившись в студии «Прямого эфира» Соломенцев вновь начал говорить о своей страстной любви к Олесе.

Когда в студии появился адвокат девушки, то начавшийся скандал перерос в настоящую драку.

Знакомые считают Вальтера агрессором и маньяком, в которого временами " будто вселяется бес".