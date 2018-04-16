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Кендалл Дженнер избегает своего бывшего парня Блейка Гриффина
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Кендалл Дженнер избегает своего бывшего парня Блейка Гриффина 

Журнал ОК! 1 час назад
Кендалл Дженнер избегает своего бывшего парня на фестивале Coachella. Об этом сообщили другие гости фестиваля. Кендалл и ее экс-бойфренд, баскетболист NBA Блейк Гриффин посетили мероприятие. Правда, по раздельности: Кендалл проводила выходные со своими подругами моделями, среди которых были Белла, Джиджи Хадид и Джоан Смоллс.
Пока модели веселились за своим VIP-столиком, мимо него прошел бывший парень Кендалл Блейк Гриффин. По словам свидетелей, модель прошептала что-то на ухо одной из своих подруг, а потом они все вместе ушли.
Напомним, что об отношениях Кендалл Дженнер и Блейка Гриффина стало известно в октябре прошлого года. Пару часто видели вместе на свиданиях, а потом баскетболист занялся судебным процессом по опеке над своими детьми, которые родились у него в отношениях с коллегой Бринн Кэмерон.
«Их чувства остыли, но никакой драмы между ними не было. У них очень плотные графики, поэтому они проводят меньше времени вместе», — рассказал инсайдер.
Фотография: Legion-Media.ru Кендалл Дженнер и Блейк Гриффин
Сама Кендалл была немногословна по поводу своих отношений, в интервью для американского Vogue она сказала: «Я счастлива. Он очень добрый и хорошо относится ко мне».
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