Кендалл Дженнер избегает своего бывшего парня Блейка Гриффина

Кендалл Дженнер избегает своего бывшего парня на фестивале Coachella. Об этом сообщили другие гости фестиваля. Кендалл и ее экс-бойфренд, баскетболист NBA Блейк Гриффин посетили мероприятие. Правда, по раздельности: Кендалл проводила выходные со своими подругами моделями, среди которых были Белла, Джиджи Хадид и Джоан Смоллс

Пока модели веселились за своим VIP-столиком, мимо него прошел бывший парень Кендалл Блейк Гриффин. По словам свидетелей, модель прошептала что-то на ухо одной из своих подруг, а потом они все вместе ушли.

Напомним, что об отношениях Кендалл Дженнер и Блейка Гриффина стало известно в октябре прошлого года. Пару часто видели вместе на свиданиях, а потом баскетболист занялся судебным процессом по опеке над своими детьми, которые родились у него в отношениях с коллегой Бринн Кэмерон.

«Их чувства остыли, но никакой драмы между ними не было. У них очень плотные графики, поэтому они проводят меньше времени вместе», — рассказал инсайдер.

Фотография: Legion-Media.ru Кендалл Дженнер и Блейк Гриффин

Сама Кендалл была немногословна по поводу своих отношений, в интервью для американского Vogue она сказала: «Я счастлива. Он очень добрый и хорошо относится ко мне».