Эфемерно, но чудесно: гиацинты-подснежники

В апреле в Бельгию съезжаются туристы со всего мира посмотреть на цветение «волшебного голубого леса Халлербос».

Зрелище действительно фантастическое: как только сходит снег, под еще безлистными вековыми деревьями распускаются миллионы невысоких голубых цветов. Ботаники называют их гиацинтоидесы. Это мелколуковичные растения, похожие одновременно на мелкие гиацинты и голубые подснежники. Цветы покрывают землю сплошным голубым ковром, образуя какой-то неземной инопланетный пейзаж.

Гиацинтоидесы относятся к группе растений-эфемероидов. Их особенность — очень короткий период роста. Буквально через полтора месяца от голубых ковров Халлербоса не остается и следа — на месте цветов формируются семена, они рассеиваются, после чего листья гиацинтоидесов увядают и отмирают. Луковицы же замирают в развитии до следующей весны.

К эфемероидам относятся и другие луковичные растения-первоцветы: подснежники, пролески, мускари, крокусы, пушкинии, хионодоксы. У них есть два интересных качества: во-первых, они цветут раньше других растений, а во-вторых, их жизненный цикл проходит в то время, когда листья большинства деревьев и кустов только начинают распускаться. Это позволяет украсить весной те места под кронами деревьев, где летом из-за недостатка света декоративные растения цвести не могут.

Выращивание эфемероидов не составляет особого труда. Для размножения луковички высаживают в конце лета — начале осени. Расстояние между ними — 5–7 см. Со временем луковицы начинают активно делиться и на месте одиночных растений формируются пышные куртинки и даже целые цветочные ковры.

Уход за первоцветами минимален — подкормка комплексным удобрением до или сразу после цветения, а также рассаживание излишне загущенных посадок.

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