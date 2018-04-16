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Минсельхоз предложил расширить список контрабандных товаров
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Минсельхоз предложил расширить список контрабандных товаров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В список добавили рыбное филе, включая фарш, рыбу сушеную, соленую или в рассоле, копченую рыбу, рыбную муку, готовую или консервированную рыбу. Также в перечень могут попасть икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок, готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные. Принятие постановления правительства, подготовленного минсельхозом, позволит повысить ответственность за незаконное перемещение через границу водных биоресурсов и продукции из них, говорится в пояснительной записке к документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Сегодня недобросовестные экспортеры пользуются лазейкой в Уголовном кодексе. Из рыбы они производят готовую продукцию или полуфабрикаты, тем самым снижают таможенную стоимость экспортируемых водных биоресурсов. По данным Федеральной таможенной службы, в общем объеме экспорта доля такой продукции доходит до 7,5 процента.
Известны даже схемы незаконного перемещения. Например, на Дальнем Востоке под видом красного краба-стригуна фактически ведется промысел более дорогого краба-стригуна опилио. Перед вывозом экспортеры предварительно разделывают тушку, после продукция декларируется уже под видом крабов, на которого у компании имеется квота. Аналогичным образом ежегодно десятки тонн запрещенного у нас к добыче трепанга (морского огурца) вывозится в Китай. До перемещения через границу его варят и сушат. То же самое происходит с морскими ежами и медузами.
Всего начиная с 2015 года правоохранительными органами по фактам контрабанды водных биологических ресурсов было возбуждено свыше 200 уголовных дел. В минсельхозе обращают внимание, что уголовная ответственность грозит в основном за контрабанду непереработанной продукции морского промысла.
Десятки тонн запрещенного у нас к добыче морского огурца вывозят в Китай. Для этого его варят и сушат
Предложенные министерством изменения должны закольцевать уже существующие меры, считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. «Криминализировав продукты переработки, правоохранительные органы смогут возбуждать уголовные дела», — заметил собеседник «РГ». Также Зверев не исключил, что минсельхоз таким образом хочет усилить контроль над продукцией, которая может быть изготовлена из незаконно добытых уловов.
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