Минсельхоз предложил расширить список контрабандных товаров

В список добавили рыбное филе, включая фарш, рыбу сушеную, соленую или в рассоле, копченую рыбу, рыбную муку, готовую или консервированную рыбу. Также в перечень могут попасть икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок, готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные. Принятие постановления правительства, подготовленного минсельхозом , позволит повысить ответственность за незаконное перемещение через границу водных биоресурсов и продукции из них, говорится в пояснительной записке к документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня недобросовестные экспортеры пользуются лазейкой в Уголовном кодексе. Из рыбы они производят готовую продукцию или полуфабрикаты, тем самым снижают таможенную стоимость экспортируемых водных биоресурсов. По данным Федеральной таможенной службы, в общем объеме экспорта доля такой продукции доходит до 7,5 процента.

Известны даже схемы незаконного перемещения. Например, на Дальнем Востоке под видом красного краба-стригуна фактически ведется промысел более дорогого краба-стригуна опилио. Перед вывозом экспортеры предварительно разделывают тушку, после продукция декларируется уже под видом крабов, на которого у компании имеется квота. Аналогичным образом ежегодно десятки тонн запрещенного у нас к добыче трепанга (морского огурца) вывозится в Китай. До перемещения через границу его варят и сушат. То же самое происходит с морскими ежами и медузами.

Всего начиная с 2015 года правоохранительными органами по фактам контрабанды водных биологических ресурсов было возбуждено свыше 200 уголовных дел. В минсельхозе обращают внимание, что уголовная ответственность грозит в основном за контрабанду непереработанной продукции морского промысла.

Десятки тонн запрещенного у нас к добыче морского огурца вывозят в Китай. Для этого его варят и сушат