Вся семья против Тристана Томпсона! А что думает Хлои?

Еще пару недель назад все было как в сказке: Хлои (33) и ее бойфренд Тристан Томпсон (27) казались самой чудесной парой на свете! Они вместе отмечали Baby Shower и готовились стать родителями.

И они ими стали! Пусть мы еще не видели ни одной фотографии малышки, но уверены, что она просто чудо. Только вот случилось непоправимое — буквально за день до родов Тристана застукали с другой девушкой. Выяснилось, что он изменял Хлои больше месяца! А одна из его пассий даже утверждает, что беременна. И, конечно, семья теперь категорически против баскетболиста!

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Клан Кардашьян-Дженнер на своем веку повидал много изменщиков, но такой наглости еще не было. Источник сообщил Hollywood Life, что вся семья Хлои просто в ярости от происходящего и пытается поддержать ее любыми способами. И прощать Томпсона отговаривают! Вся семья считает, что она достойна лучшего. Ким сказала сестре, чтобы та ни при каких обстоятельствах не принимала изменщика назад.

Легко сказать! Говорят, что Тристан «известный манипулятор» и смог повлиять на решение Хлои: «Хлои сейчас очень уязвима. Она не знает как быть, ведь Тристан отец ее ребенка. У них очень сильная связь».

Напомним, что звезда реалити-шоу столкнулась с изменами не первый раз. Ее бывший муж был большим любителем сходить налево! Ламар Одом (38) постоянно изменял Хлои, а после расставания и вовсе пустился во все тяжкие — в октябре 2015 года мужчина был обнаружен в техасском борделе с передозировкой.

Теперь решение за Хлои — останется она в Кливленде с Тристаном и малышкой или переберётся ближе к семье. А ты бы как поступила? Голосуй!

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