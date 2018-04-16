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«Грудь вот-вот выпрыгнет»: Ольга Орлова надела платье на грани фола
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«Грудь вот-вот выпрыгнет»: Ольга Орлова надела платье на грани фола 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица и телеведущая Ольга Орлова наслаждается Сейшельскими островами, не забывая показывать фанатам, как проводит время вне работы. Публикации Орловой изобилуют фотографиями в купальниках, вызывающих недовольство у поклонников, но когда она одевается, лучше не становится.
На данный момент съемки проекта Дом-2, ведущей которого не так давно стала Ольга Орлова, проходят на Сейшельских островах. На остров приехал и штатный фотограф, регулярно снимающий и Орлову. Поклонники женщины уверены, что либо ему это совершенно не удается, либо сама Ольга подбирает катастрофически неподходящую одежду и ракурсы, портящие ее облик, хотя за годы в шоу-бизнесе, казалось бы, должна была выучить свои сильные стороны.
На очередной фотографии, вызвавшей у некоторых недовольство, Ольга позирует в легком летнем сарафане, но при этом с ярким макияжем, а чувство диссонанса увеличивает невыгодный ракурс съемки, из-за которого голова ведущей кажется слишком большой для хрупких плеч. Подписчики Орловой раскритиковали буквально каждую часть фотографии: «Олечка, ваше время прошло..хватит оголяться…дай дорогу молодым» «Как будто взяли голову и приставили к чужому телу:голова большая, не соответствует» «Мало того, что размер головы не соответствует ширине плеч, так ещё и сарафан — чёрт знает что… Про макияж вообще молчу …» «Как то платье низковато, как будто грудь вот-вот выпрыгнет…» «Грудь некрасивая, висячая! Зачем подчеркивать свои недостатки таким декольте?» Впрочем, даже недоброжелатели отмечают, что Ольга выглядит моложе своего возраста — мало кто может дать ей 40 лет, а ведь именно этот юбилей женщина отпраздновала в ноябре.
Недавно атаке со стороны подписчиков подверглось фото Орловой в купальнике — нескромная модель и двусмысленная поза сделали снимок вульгарным несмотря на то что Ольга может похвастаться красивой фигурой. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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