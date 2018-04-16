Стало известно, что герцогиня Кэтрин возьмет с собой в родильную палату

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей Поклонники британской королевской семьи устанавливают палатки около госпиталя святой Марии, где ориентировочно 27–28 апреля должен появиться на свет третий ребенок герцогини Кэтрин и герцога Уильяма. Палата Кэтрин в частном крыле The Lindo Wing (именно здесь родились принц Джордж и принцесса Шарлотта), больше напоминающая номер пятизвездочного отеля (ночь стоит от £5900), уже готова принять свою знаменитую клиентку. К услугам герцогини не только команда суперпрофессионалов, которую возглавляют доктора Гай Торп-Бистон и Алана Фартинг, но также телевизор с каналами вроде Netflix , радио, WiFi, свежая пресса, ванная, холодильник и сбалансированное меню от шеф-повара. Однако Кэтрин этого недостаточно, каждый раз она собирает свою собственную сумку со всем необходимым. Вот и на этот раз, как удалось узнать журналу OK! Magazine, знаменитая мама возьмет с собой не только предметы первой необходимости, но и свои счастливые талисманы: камею XIX века (подарок королевы Елизаветы II ), бусы из черного оникса (подарок мамы) и три рамки с фотографиями (с детьми и принцем Уильямом , с ее величеством, с сестрой Пиппой и мамой). Кроме того, Джордж и Шарлотта выбрали для Кэтрин игрушки, которые также будут служить ей в качестве талисманов, а Уильям подарил любимую свечу с ароматом мадагаскарской ванили и диски с расслабляющими композициями. Герцогиня будет пересматривать старые фильмы с любимой актрисой Бетт Дэвис и читать электронные книги (обычно это романы, получившие Букеровскую премию). Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите