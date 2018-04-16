Две екатеринбурженки попали в десятку самых сексуальных красоток конкурса Miss MAXIM

16 апреля закончился приём заявок для участия в конкурсе Miss MAXIM. Все претендентки на место на обложке мужского журнала оставляли свои заявки через социальные сети «ВКонтакте» или Instagram по хэштегу #missmaxim2018russia.

В число конкурсанток попали 180 девушек, среди них 10 красавиц из Екатеринбурга. Причём две девушки попали в ТОП-10: Анжелика Крысенко сейчас занимает пятое место, а Алёна Летемина — девятое. Обеим девушкам по 24 года. Остальные восемь участник пока занимают от 39 до 166 места.

Кстати, одна из лидеров среди екатеринбурженок, Алёна Летемина, принимала участие в конкурсе и в прошлом году. Тогда она вошла сотню, но не сумела пройти в финал.

Теперь до 21 мая читатели журнала в формате «Кто горячее?» будут голосовать за девушек, и первая сотня попадёт на фотопробы в Москву. Позже из них редакция выберет десятерых финалисток, которые и будут бороться за право оказаться на обложке журнала. Победительница станет известна 19 июля.

В прошлом году в сотню пробились восемь девушек из Свердловской области. В финал попала лишь Анна Федотова, но звание Miss MAXIM тогда завоевала Екатерина Котаро из Кургана, которая при этом живёт в Екатеринбурге. В этом году первой попала в конкурс екатеринбурженка Маргарита Гладышева, но позже она снялась с голосования и заявила, что её аккаунт взломали.