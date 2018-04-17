Ещё
Ольга Ломакина считает, что участие в шоу «Холостяк» помешало ей получить корону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ольга Ломакина считает, что участие в шоу «Холостяк» помешало ей получить корону 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В Москве завершился финальный этап конкурса красоты «Мисс Россия 2018». Одной из претенденток на победу была Ольга Ломакина, знакомая по телешоу «Холостяк». Девушка объяснила свое поражение как раз участием в проекте.
Есть устоявшееся мнение, что девушки идут на проект «Холостяк» не за любовью, а за пиаром и известностью. Действительно, большинство участниц являются представительницами модельного бизнеса. Но, оказывается, участие в шоу может и навредить, и даже помешать исполнению заветных желаний. Так случилось с Ольгой Ломакиной. Ольга всю жизнь мечтала стать Мисс Россия, девушка добилась выхода в финал национального конкурса, на котором представляла родной город Елец. За нее во время интернет-голосования было отдано 23 111 голосов, что ставило ее на четвертое место. Жюри согласилось с выбором людей и отобрало Ольгу в числе 10 самых красивых девушек страны, но корона и первые три призовые места ушли к другим.
И хотя девушка старается не унывать, видно, как она переживает: «Это крутые 3.5 недели, наполненные трудом, любовью, пользой и опытом. Друзья, главное не победа, а участие. Как мне говорят близкие: „Для нас ты Мисс Россия 2018“, так вот, хоть у меня и нет короны, каждая девочка победительница!» Ольга является активным пользователем социальных сетей, а потому часто выходит в прямые эфиры, во время которых общается со своими друзьями и поклонниками. На одном из них она сказала, что уверена: победу ей не дали из-за участия в шоу «Холостяк». Девушка сравнила себя с белым листом на грязном асфальте, объясняя, что само присутствие на проекте делает имидж немного замаранным.
Чуть позже один из интернет-пользователей спросил: «Если бы ты могла повернуть время вспять, ты участвовала бы в Холостяке?». На что Ольга достаточно емко ответила: «Нет». Судя по всему, и сердце Егора Крида девушке не удалось завоевать. Публикация от Olga Lomakina (@olgalomakinaa) 15 Апр 2018 в 7:39 PDT  Победу в конкурсе красоты «Мисс Россия 2018» одержала девушка из Чувашии. Пока Юлия принимает поздравления, в сети обсуждают ее внешность, которой многие остались недовольны. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Как бегать с таким бюстом?»: Анастасия Квитко озадачила снимком из спортзала «На дворе не 2005-й»: Бритни Спирс советуют забыть про откровенные наряды «Шикарная грудь»: формы Татьяны Котовой восхищают поклонников
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские двойники голливудских звезд11
Квитко озадачила фанатов своим бюстом146
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги14
Волочкова снялась голой на пляже222
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение