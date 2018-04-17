Ольга Ломакина считает, что участие в шоу «Холостяк» помешало ей получить корону

В Москве завершился финальный этап конкурса красоты «Мисс Россия 2018». Одной из претенденток на победу была Ольга Ломакина, знакомая по телешоу «Холостяк». Девушка объяснила свое поражение как раз участием в проекте.

Есть устоявшееся мнение, что девушки идут на проект «Холостяк» не за любовью, а за пиаром и известностью. Действительно, большинство участниц являются представительницами модельного бизнеса. Но, оказывается, участие в шоу может и навредить, и даже помешать исполнению заветных желаний. Так случилось с Ольгой Ломакиной. Ольга всю жизнь мечтала стать Мисс Россия, девушка добилась выхода в финал национального конкурса, на котором представляла родной город Елец. За нее во время интернет-голосования было отдано 23 111 голосов, что ставило ее на четвертое место. Жюри согласилось с выбором людей и отобрало Ольгу в числе 10 самых красивых девушек страны, но корона и первые три призовые места ушли к другим.

И хотя девушка старается не унывать, видно, как она переживает: «Это крутые 3.5 недели, наполненные трудом, любовью, пользой и опытом. Друзья, главное не победа, а участие. Как мне говорят близкие: „Для нас ты Мисс Россия 2018“, так вот, хоть у меня и нет короны, каждая девочка победительница!» Ольга является активным пользователем социальных сетей, а потому часто выходит в прямые эфиры, во время которых общается со своими друзьями и поклонниками. На одном из них она сказала, что уверена: победу ей не дали из-за участия в шоу «Холостяк». Девушка сравнила себя с белым листом на грязном асфальте, объясняя, что само присутствие на проекте делает имидж немного замаранным.