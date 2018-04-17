А вы и не знали! 10 признаков, что у вас началась депрессия

Становитесь слишком самоуверенной Многие люди, у которых начинает развиваться депрессивное состояние, интуитивно начинают действовать от обратного и совершают весьма неожиданные поступки. Например, увольняются и отправляются в кругосветное путешествие, оставляют нелюбимую работу и открывают собственную компанию, захватывают конкурентов и так далее. В такие моменты они кажутся себе настоящими смельчаками, решившимися на настоящие поступки. Увы, но справиться с основной проблемой эти действия не помогают, а со временем лишь усугубляют ситуацию. Становитесь менее чувствительной Некоторые личности пытаются заглушить грусть и насильно вгоняют себя в так называемые нейтральные эмоции. Другими словами, перестают что-либо чувствовать и остаются безучастными к тому, что происходит вокруг. Заботу и теплоту других людей они также не принимают и полностью закрываются в своем коконе. Вытащить их оттуда крайне сложно, но можно попробовать. Предпочитаете шумным компаниям одиночество Если раньше вы предпочитали проводить вечера вне дома и были душой компании, а со временем превратились в угрюмого буку, который спешит закрыться в четырех стенах, лишь бы его не трогали, то это достаточно явный признак развивающейся депрессии. Вы можете попытаться вырваться из этого состояния, расписав встречи в своем календаре на месяц вперед, но совсем скоро поймете, что это была плохая затея, и снова погрузитесь в собственные мысли. Поэтому найдите того, с кем сможете поговорить по душам и кто вам действительно сможет помочь разобраться в ваших проблемах. Не можете сосредоточиться Если вдруг вы стали путаться в собственных мыслях, забывать о самом важном и пропускать дедлайны, то следует записаться на прием к специалисту. Возможно, конечно, у вас обычная усталость, но лучше лишний раз убедиться в этом и исключить развитие психологического недуга. Не реагируете на комплименты Люди, подверженные депрессии, с трудом принимают похвалу и практически не реагируют на комплименты, просто пропуская их мимо ушей. И если вы вдруг стали замечать, что перестали обращать внимания на жесты доброй воли от окружающих или они вдруг стали вас раздражать, значит вы действительно в депрессии. Постоянно доказываете свое превосходство Особенно стоит обратить внимание на тот факт, если вы вдруг стали присматриваться к симпатичным незнакомцам, пытаясь из качества перейти в количество. Психологи уверяют, что соблазнение всего движущегося является основным признаком того, что вы пытаетесь замаскировать свою депрессию повышенным либидо. Переходите на крепкие напитки Если вдруг вместо одного бокала вина в неделю вы вдруг стали позволять себе три-четыре, то стоит срочно разобраться в том, что вас беспокоит. Иначе затем вместо депрессии вам придется еще лечить и печень, а приятного в этом, согласитесь, мало. На этом коварном этапе, если верить экспертам, многие люди доходят до стадии алкоголизма, ведь они не могут уже контролировать количество выпитого спиртного и настойчиво пытаются объяснить окружающим, что они лишь чуть-чуть пригубили, чтобы снять душевную боль. Поэтому если вы чувствуете тягу заглушить эмоциональные страдания алкоголем, лучше сразу обратитесь к психологу. Пока не стало слишком поздно. Заводитесь с пол-оборота и долго не можете остыть Зачастую это происходит потому, что люди пытаются заглушить эмоциональную боль и доказать (прежде всего самим себе), что они не являются мальчиками для битья или тем, об кого можно вытирать ноги. Поэтому любой, даже незначительный конфликт, может перерасти в драку или тому подобное. С головой уходите в работу Обычно те, у кого наблюдается депрессивное состояние, начинают много, но бестолково работать. Другими словами, они полностью погружаются в дела, но результаты этой бурной деятельности обычно не стоят затраченных усилий. То же самое происходит, если постоянно совершать одни и те же действия и не видеть новых возможностей или не искать других путей решения проблемы. Смеетесь и плачете без особых причин Когда дело доходит до этого пункта, многие уже начинают понимать, что с ними происходит что-то не то. Хотя психологи уверяют, что это самое «не то» начинается гораздо раньше, и бить тревогу нужно было с самого начала. Есть в психиатрии такое понятие, как «неадекватный аффект» — это когда поведение и стимул к поведению не соотносятся между собой. Так, люди, находящиеся в депрессии, могут рыдать над какой-нибудь пустяковой новостью, но при этом действительно страшное известие пропустить мимо ушей или никак не отреагировать на него. Это все действительно может вывести из равновесия и усложнить жизнь. Фото: Shutterstock